В России стартует третий этап программы модернизации БАМ до 2035 года

02 мая 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Мишустин отметил, что модернизация коснется 24 участков БАМ Фото: Владимир Андреев © URA.RU На третий этап модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) правительство и инвесторы потратят 3,7 млрд рублей. Работы будут вестись на 24 участках, что позволит значительно увеличить грузопотоки и реализовать программу «Восточного полигона». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами второго мая. Статья по теме Путин с помощью БАМа укореняет идею героизации в России «Президент не раз подчеркивал, что объемы перевозок по Байкало-Амурской магистрали и Транссибу растут. Это экспортные доходы и поступления в бюджет. А значит, дополнительные ресурсы для решения социальных вопросов наших граждан», — рассказал Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Частные инвесторы и государство разработали программу модернизации БАМ до 2035 года, на эти цели потратят более 3,7 трлн рублей. Такие вложения позволят увеличить логистические мощности магистрали со 180 млн тонн в 2024 году до 270 млн тонн в 2032. Планируется модернизировать 24 участка БАМ, что также подразумевает возведение новых тоннелей, Хабаровского и Находкинского транспортных узлов и прокладку новых путей. «[Благодаря этому] будут благоустроены территории вдоль магистралей. Что повысит качество жизни людей в Сибири и на Дальнем Востоке», — заключил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На третий этап модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) правительство и инвесторы потратят 3,7 млрд рублей. Работы будут вестись на 24 участках, что позволит значительно увеличить грузопотоки и реализовать программу «Восточного полигона». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами второго мая. «Президент не раз подчеркивал, что объемы перевозок по Байкало-Амурской магистрали и Транссибу растут. Это экспортные доходы и поступления в бюджет. А значит, дополнительные ресурсы для решения социальных вопросов наших граждан», — рассказал Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Частные инвесторы и государство разработали программу модернизации БАМ до 2035 года, на эти цели потратят более 3,7 трлн рублей. Такие вложения позволят увеличить логистические мощности магистрали со 180 млн тонн в 2024 году до 270 млн тонн в 2032. Планируется модернизировать 24 участка БАМ, что также подразумевает возведение новых тоннелей, Хабаровского и Находкинского транспортных узлов и прокладку новых путей. «[Благодаря этому] будут благоустроены территории вдоль магистралей. Что повысит качество жизни людей в Сибири и на Дальнем Востоке», — заключил Мишустин.