В полиции раскрыли подробности пропажи 15-летнего свердловчанина в лесу

В лесу Туринского района (Свердловская область) нашелся 15-летний подросток, который ушел смотреть уток и заблудился. Поисками школьника занимались 20 человек из числа сотрудников полиции, СК, Росгвардии и волонтеров, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Парень совместно с отчимом и их знакомым отправились на рыбалку, что вблизи нежилой деревни Новый Яр, где заночевали в избушке. 1 мая около 04:00 подросток проснулся и отправился к озеру, расположенному на расстоянии около 500 метров от жилища, чтобы посмотреть уток, и пропал. В 06:00 взрослые обнаружили, что мальчика нигде нет. Самостоятельные меры результата не принесли. Вернувшись в деревню, они попросили подмогу и вновь отправились в лес. Всего в розыске ребенка было задействовано более 20 человек из числа сотрудников полиции местного ОВД, коллег из Росгвардии, СКР и волонтеров», — сказал полковник Горелых.
По его словам, заблудившийся подросток сам нашел дорогу и вышел к охотничьему домику. Школьник жив и здоров. «Сотрудники полиции сейчас его доставляют из тайги „на большую землю“. Поисковым мероприятиям дан отбой», — отметил пресс-секретарь УМВД по Свердловской области. Силовики начали проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуально решение.
Поисками мальчика также занимался поисково-спасательный отряда «ЛизаАлерт». Информация об исчезновении ребенка появилась 1 мая.
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