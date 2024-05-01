В полиции раскрыли подробности пропажи 15-летнего свердловчанина в лесу

В лесу нашли 15-летнего свердловчанина, который ушел смотреть уток и заблудился

02 мая 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

В поисках подростка участвовали 20 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В лесу Туринского района (Свердловская область) нашелся 15-летний подросток, который ушел смотреть уток и заблудился. Поисками школьника занимались 20 человек из числа сотрудников полиции, СК, Росгвардии и волонтеров, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Парень совместно с отчимом и их знакомым отправились на рыбалку, что вблизи нежилой деревни Новый Яр, где заночевали в избушке. 1 мая около 04:00 подросток проснулся и отправился к озеру, расположенному на расстоянии около 500 метров от жилища, чтобы посмотреть уток, и пропал. В 06:00 взрослые обнаружили, что мальчика нигде нет. Самостоятельные меры результата не принесли. Вернувшись в деревню, они попросили подмогу и вновь отправились в лес. Всего в розыске ребенка было задействовано более 20 человек из числа сотрудников полиции местного ОВД, коллег из Росгвардии, СКР и волонтеров», — сказал полковник Горелых. По его словам, заблудившийся подросток сам нашел дорогу и вышел к охотничьему домику. Школьник жив и здоров. «Сотрудники полиции сейчас его доставляют из тайги „на большую землю“. Поисковым мероприятиям дан отбой», — отметил пресс-секретарь УМВД по Свердловской области. Силовики начали проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуально решение. Поисками мальчика также занимался поисково-спасательный отряда «ЛизаАлерт». Информация об исчезновении ребенка появилась 1 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесу Туринского района (Свердловская область) нашелся 15-летний подросток, который ушел смотреть уток и заблудился. Поисками школьника занимались 20 человек из числа сотрудников полиции, СК, Росгвардии и волонтеров, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Парень совместно с отчимом и их знакомым отправились на рыбалку, что вблизи нежилой деревни Новый Яр, где заночевали в избушке. 1 мая около 04:00 подросток проснулся и отправился к озеру, расположенному на расстоянии около 500 метров от жилища, чтобы посмотреть уток, и пропал. В 06:00 взрослые обнаружили, что мальчика нигде нет. Самостоятельные меры результата не принесли. Вернувшись в деревню, они попросили подмогу и вновь отправились в лес. Всего в розыске ребенка было задействовано более 20 человек из числа сотрудников полиции местного ОВД, коллег из Росгвардии, СКР и волонтеров», — сказал полковник Горелых. По его словам, заблудившийся подросток сам нашел дорогу и вышел к охотничьему домику. Школьник жив и здоров. «Сотрудники полиции сейчас его доставляют из тайги „на большую землю“. Поисковым мероприятиям дан отбой», — отметил пресс-секретарь УМВД по Свердловской области. Силовики начали проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуально решение. Поисками мальчика также занимался поисково-спасательный отряда «ЛизаАлерт». Информация об исчезновении ребенка появилась 1 мая.