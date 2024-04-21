Нефтяники снова поплатились штрафом за порчу земель ЯНАО

Дочка «Роснефти» выплатит 2,4 млн рублей за разлив нефти на Ямале

Разгерметизация произошла 21 апреля 2022 года на Комсомольском месторождении Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Росприроднадзор выиграл еще один судебный иск к дочернему предприятию «Роснефти». На этот раз «РН-Пурнефтегаз» выплатит в пользу государства 2,4 млн рублей, следует из решения, вынесенного Арбитражным судом округа. Концентрация загрязняющих веществ на спорном участке превысила норму почти в 15 раз.

«Суд приходит к выводу, что факт наличия противоправного поведения общества, повлекшего причинение вреда окружающей среде (почве), доказан управлением (Росприроднадзора — прим. ред.) и подтверждается материалами дела», — говорится в решении, опубликованном на сайте Арбитражного суда. По расчету истца, размер вреда, причиненного нефтегазовой компанией, составил 2 412 160 рублей. Суд согласился с данными расчетами.

Как следует из судебного акта, сотрудники Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили утечку нефти в ходе внеплановой проверки. Разгерметизация на нефтесборном трубопроводе произошла 21 апреля 2022 года на Комсомольском месторождении. Концентрация загрязняющих веществ превышена в 14,72 раза.

Представитель компании «РН-Пурнефтегаз» не согласился с требованиями экологов. «Ответчик указал, что Управление является ненадлежащим истцом по заявленным требованиям, при расчете применена неподходящая методика расчета, неверно определена площадь загрязнения, а также, что истцом не доказана причинно-следственная связь между произошедшим 21.04.2022 разливом нефтепродуктов и загрязнением лесного участка площадью 357 кв. м. по вине ответчика», — сообщается в документе.

Как следует из открытых источников, Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение относится к пяти крупнейшим газовым месторождениям России. Здесь добывают самый дешевый газ в стране. Месторождение находится в Пуровском районе ЯНАО, в 45 километрах южнее поселка Тарко-Сале. «РН-Пурнефтегаз» ведет хозяйственную деятельность на 16 лицензионных участках, к которым приурочено 13 месторождений.

Агентство URA.RU направило запросы в компанию ООО «РН-Пурнефтегаз» и департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что на Барсуковском месторождении экологи зафиксировали разлив нефти. Иск был предъявлен к ООО «РН-Пурнефтегаз» почти на один миллион рублей. В конце 2023 года в картотеке Арбитражного суда находилось не менее 17 гражданских дел Росприроднадзора к ООО «РН-Пурнефтегаз.