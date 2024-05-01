Курганский врач отсудила у депздрава 1 миллион рублей

02 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Врач Далматовской ЦРБ выиграла суд за выплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врач, устроившаяся на работу в Далматово Курганской области, взыскала с регионального департамента здравоохранения 1 миллион рублей единовременной компенсационной выплаты. Депздрав отказал специалисту в подъемных из-за прописки. Решение суда опубликовано в картотеке. «Признать незаконным отказ департамента здравоохранения Курганской области в предоставлении медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты в размере 1 000 000 рублей. Признать за медработником право на получение единовременной компенсационной выплаты. Взыскать с департамента в пользу работника расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей», — указано в решении суда. Врач устроилась на работу в Далматовскую центральную районную больницу 1 марта 2023 года. В апреле она подала заявление в депздрав на единовременную выплату. Но в мае получила отказ, так как имела прописку в Далматово. В суде специалист доказала, что имеет право на выплату, так как ранее работала и снимала жилье в Кургане. В марте она прибыла на работу в Далматово с населением до 50 тысяч человек. «Факт регистрации или отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан», — указано в решении суда. Ранее URA.RU писало, что курганский департамент проиграл суд по выплатам сельскому медику. Департамент требовал от медработника из села Шатрово вернуть более 450 тысяч рублей за период, когда женщина была в декретном отпуске. Женщина получила 1 млн рублей, но, отработав два года, ушла в декрет. После декретного отпуска она уволилась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач, устроившаяся на работу в Далматово Курганской области, взыскала с регионального департамента здравоохранения 1 миллион рублей единовременной компенсационной выплаты. Депздрав отказал специалисту в подъемных из-за прописки. Решение суда опубликовано в картотеке. «Признать незаконным отказ департамента здравоохранения Курганской области в предоставлении медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты в размере 1 000 000 рублей. Признать за медработником право на получение единовременной компенсационной выплаты. Взыскать с департамента в пользу работника расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей», — указано в решении суда. Врач устроилась на работу в Далматовскую центральную районную больницу 1 марта 2023 года. В апреле она подала заявление в депздрав на единовременную выплату. Но в мае получила отказ, так как имела прописку в Далматово. В суде специалист доказала, что имеет право на выплату, так как ранее работала и снимала жилье в Кургане. В марте она прибыла на работу в Далматово с населением до 50 тысяч человек. «Факт регистрации или отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан», — указано в решении суда. Ранее URA.RU писало, что курганский департамент проиграл суд по выплатам сельскому медику. Департамент требовал от медработника из села Шатрово вернуть более 450 тысяч рублей за период, когда женщина была в декретном отпуске. Женщина получила 1 млн рублей, но, отработав два года, ушла в декрет. После декретного отпуска она уволилась.