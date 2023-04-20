20 апреля 2023

Курганский департамент проиграл суд по выплатам сельскому медику

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Курганскому медику разрешили не возвращать выплату депздраву Фото:

Департаменту здравоохранения Курганской области отказали в удовлетворении иска о взыскании выплаты с сельского стоматолога. Информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда.

«Направлена претензия о возврате части единовременной компенсационной выплаты в размере <….> пропорционально неотработанному времени <….> В удовлетворении исковых требований департамента здравоохранения Курганской области к Ш. отказано в полном объеме», — говорится в материалах дела. Департамент требовал от медработника из курганского села Шатрово вернуть более 450 тысяч рублей за период, когда женщина была в декретном отпуске.

Чиновники доказывали, что по соглашению женщина должна была для получения единовременной выплаты 1 млн рублей отработать пять лет в шатровской ЦРБ. Однако стоматолог до декрета отработала лишь 2 с небольшим года, а после декрета уволилась. На основании расчетов департамента, к возврату подлежали 451 807 руб. 23 коп.

В договоре был пункт, не включающий уход за ребенком в срок контракта. Но суд встал на сторону медработника. Поскольку на момент заключения контракта по выплате по закону не было предусмотрено увеличение срока отработки из-за декретного отпуска, то суд счел этот пункт ошибочным. Также женщина осталась работать в сельской медицинской компании.

Депздраву в претензиях к сельскому медику было отказано. Апелляционный и кассационный суды подтвердили правоту отказа в иске.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти опубликовали список вакансий, заместив которые можно получить 1,5 млн рублей. Выплаты получат врачи на дефицитных должностях в районных ЦРБ.

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Департаменту здравоохранения Курганской области отказали в удовлетворении иска о взыскании выплаты с сельского стоматолога. Информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда. «Направлена претензия о возврате части единовременной компенсационной выплаты в размере <….> пропорционально неотработанному времени <….> В удовлетворении исковых требований департамента здравоохранения Курганской области к Ш. отказано в полном объеме», — говорится в материалах дела. Департамент требовал от медработника из курганского села Шатрово вернуть более 450 тысяч рублей за период, когда женщина была в декретном отпуске. Чиновники доказывали, что по соглашению женщина должна была для получения единовременной выплаты 1 млн рублей отработать пять лет в шатровской ЦРБ. Однако стоматолог до декрета отработала лишь 2 с небольшим года, а после декрета уволилась. На основании расчетов департамента, к возврату подлежали 451 807 руб. 23 коп. В договоре был пункт, не включающий уход за ребенком в срок контракта. Но суд встал на сторону медработника. Поскольку на момент заключения контракта по выплате по закону не было предусмотрено увеличение срока отработки из-за декретного отпуска, то суд счел этот пункт ошибочным. Также женщина осталась работать в сельской медицинской компании. Депздраву в претензиях к сельскому медику было отказано. Апелляционный и кассационный суды подтвердили правоту отказа в иске. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти опубликовали список вакансий, заместив которые можно получить 1,5 млн рублей. Выплаты получат врачи на дефицитных должностях в районных ЦРБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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