Курганский департамент проиграл суд по выплатам сельскому медику

Курганскому медику разрешили не возвращать выплату депздраву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департаменту здравоохранения Курганской области отказали в удовлетворении иска о взыскании выплаты с сельского стоматолога. Информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда.

«Направлена претензия о возврате части единовременной компенсационной выплаты в размере <….> пропорционально неотработанному времени <….> В удовлетворении исковых требований департамента здравоохранения Курганской области к Ш. отказано в полном объеме», — говорится в материалах дела. Департамент требовал от медработника из курганского села Шатрово вернуть более 450 тысяч рублей за период, когда женщина была в декретном отпуске.

Чиновники доказывали, что по соглашению женщина должна была для получения единовременной выплаты 1 млн рублей отработать пять лет в шатровской ЦРБ. Однако стоматолог до декрета отработала лишь 2 с небольшим года, а после декрета уволилась. На основании расчетов департамента, к возврату подлежали 451 807 руб. 23 коп.

В договоре был пункт, не включающий уход за ребенком в срок контракта. Но суд встал на сторону медработника. Поскольку на момент заключения контракта по выплате по закону не было предусмотрено увеличение срока отработки из-за декретного отпуска, то суд счел этот пункт ошибочным. Также женщина осталась работать в сельской медицинской компании.

Депздраву в претензиях к сельскому медику было отказано. Апелляционный и кассационный суды подтвердили правоту отказа в иске.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти опубликовали список вакансий, заместив которые можно получить 1,5 млн рублей. Выплаты получат врачи на дефицитных должностях в районных ЦРБ.