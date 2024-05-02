В ХМАО резко подорожала летняя автомобильная резина

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Шиномонтажная мастерская. Екатеринбург, шиномонтаж, автомобиль, колеса, шина, смена шин, бортировка, разбортировка, замена резины, автосервис
Стоимость летних покрышек выросла на 30% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе летняя автомобильная резина подорожала на 30%. За год стоимость выросла как на зарубежные шины, так и на отечественные бренды, рассказали URA.RU в югорских шиномонтажных мастерских.

«Примерно процентов на 30 за последний год произошло удорожание. Выросли цены и на зарубежные шины, и на отечественные. Ну и зарубежных, кстати, брендов на рынке осталось немного. Кроме российского производства, чаще всего встречается Корея и Китай. Японию редко можно встретить», — поясняет владелец шиномонтажной мастерской Ильдар Гайнуллин.

Цены на новые отечественные летние покрышки в ХМАО, согласно информации на площадке онлайн-объявлений, начинаются примерно с 3,5 тысяч рублей за одну шину. Стоимость продукции зарубежных брендов стартует с 4,5 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, когда менять автомобильную резину нынешней весной в ХМАО. Автоэксперты советовали «переобувать» автомобили при устойчивой температуре ночью около пяти градусов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе летняя автомобильная резина подорожала на 30%. За год стоимость выросла как на зарубежные шины, так и на отечественные бренды, рассказали URA.RU в югорских шиномонтажных мастерских. «Примерно процентов на 30 за последний год произошло удорожание. Выросли цены и на зарубежные шины, и на отечественные. Ну и зарубежных, кстати, брендов на рынке осталось немного. Кроме российского производства, чаще всего встречается Корея и Китай. Японию редко можно встретить», — поясняет владелец шиномонтажной мастерской Ильдар Гайнуллин. Цены на новые отечественные летние покрышки в ХМАО, согласно информации на площадке онлайн-объявлений, начинаются примерно с 3,5 тысяч рублей за одну шину. Стоимость продукции зарубежных брендов стартует с 4,5 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, когда менять автомобильную резину нынешней весной в ХМАО. Автоэксперты советовали «переобувать» автомобили при устойчивой температуре ночью около пяти градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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