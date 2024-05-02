В ХМАО резко подорожала летняя автомобильная резина

В Ханты-Мансийском автономном округе летняя автомобильная резина подорожала на 30%. За год стоимость выросла как на зарубежные шины, так и на отечественные бренды, рассказали URA.RU в югорских шиномонтажных мастерских.
«Примерно процентов на 30 за последний год произошло удорожание. Выросли цены и на зарубежные шины, и на отечественные. Ну и зарубежных, кстати, брендов на рынке осталось немного. Кроме российского производства, чаще всего встречается Корея и Китай. Японию редко можно встретить», — поясняет владелец шиномонтажной мастерской Ильдар Гайнуллин.
Цены на новые отечественные летние покрышки в ХМАО, согласно информации на площадке онлайн-объявлений, начинаются примерно с 3,5 тысяч рублей за одну шину. Стоимость продукции зарубежных брендов стартует с 4,5 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, когда менять автомобильную резину нынешней весной в ХМАО. Автоэксперты советовали «переобувать» автомобили при устойчивой температуре ночью около пяти градусов.
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