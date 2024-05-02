В Кремле поставили Байдена на место после его слов о ксенофобии России

Песков: Россия не страдает ксенофобией, таковой является США

02 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Песков отметил, что именно США оказывает давление на страны, а не РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков поставил на место президента США Джо Байдена после того, как тот заявил, что Россия является ксенофобской страной. Песков привел множество примеров подобного поведения Штатов и заявил, что Россия не страдает ксенофобией. «Разве это Россия заставляет компании отказываться от контактов с кем-то? Разве РФ вводит бандитские ограничения, руководствуется национальной принадлежностью? Разве Россия оказывает давление на третьи страны, чтобы убедить их прекратить контакты? Нет», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что все это делает США, но не РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков поставил на место президента США Джо Байдена после того, как тот заявил, что Россия является ксенофобской страной. Песков привел множество примеров подобного поведения Штатов и заявил, что Россия не страдает ксенофобией. «Разве это Россия заставляет компании отказываться от контактов с кем-то? Разве РФ вводит бандитские ограничения, руководствуется национальной принадлежностью? Разве Россия оказывает давление на третьи страны, чтобы убедить их прекратить контакты? Нет», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что все это делает США, но не РФ.