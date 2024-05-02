В Кремле поставили Байдена на место после его слов о ксенофобии России

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков поставил на место президента США Джо Байдена после того, как тот заявил, что Россия является ксенофобской страной. Песков привел множество примеров подобного поведения Штатов и заявил, что Россия не страдает ксенофобией.
«Разве это Россия заставляет компании отказываться от контактов с кем-то? Разве РФ вводит бандитские ограничения, руководствуется национальной принадлежностью? Разве Россия оказывает давление на третьи страны, чтобы убедить их прекратить контакты? Нет», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что все это делает США, но не РФ.
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