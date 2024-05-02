В Кремле поставили Байдена на место после его слов о ксенофобии России

Песков: Россия не страдает ксенофобией, таковой является США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков отметил, что именно США оказывает давление на страны, а не РФ Фото:

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков поставил на место президента США Джо Байдена после того, как тот заявил, что Россия является ксенофобской страной. Песков привел множество примеров подобного поведения Штатов и заявил, что Россия не страдает ксенофобией.

«Разве это Россия заставляет компании отказываться от контактов с кем-то? Разве РФ вводит бандитские ограничения, руководствуется национальной принадлежностью? Разве Россия оказывает давление на третьи страны, чтобы убедить их прекратить контакты? Нет», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что все это делает США, но не РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков поставил на место президента США Джо Байдена после того, как тот заявил, что Россия является ксенофобской страной. Песков привел множество примеров подобного поведения Штатов и заявил, что Россия не страдает ксенофобией. «Разве это Россия заставляет компании отказываться от контактов с кем-то? Разве РФ вводит бандитские ограничения, руководствуется национальной принадлежностью? Разве Россия оказывает давление на третьи страны, чтобы убедить их прекратить контакты? Нет», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что все это делает США, но не РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...