01 мая 2024

Врип главы Кургана Гурьянова ушла с должности

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гурьянова. Курган , гурьянова юлия
Юлия Гурьянова покинула пост главы Кургана Фото:
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Смена руководства в мэрии Кургана

Временно исполняющая полномочия главы Кургана Юлия Гурьянова покинула должность. Ее отставку приняли депутаты, сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы.

«Врип главы города Кургана Юлия Гурьянова сложила полномочия. Депутаты проголосовали за отставку единогласно», — передает корреспондент.

Гурьянова была назначена на пост врип мэра Кургана 27 апреля после отставки Анастасии Аргышевой. На должности она проработала шесть дней. До назначения на должность Гурьянова занимала пост замглавы Кургана и директора департамента социальной политики администрации города.

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Временно исполняющая полномочия главы Кургана Юлия Гурьянова покинула должность. Ее отставку приняли депутаты, сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы. «Врип главы города Кургана Юлия Гурьянова сложила полномочия. Депутаты проголосовали за отставку единогласно», — передает корреспондент. Гурьянова была назначена на пост врип мэра Кургана 27 апреля после отставки Анастасии Аргышевой. На должности она проработала шесть дней. До назначения на должность Гурьянова занимала пост замглавы Кургана и директора департамента социальной политики администрации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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