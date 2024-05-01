Врип главы Кургана Гурьянова ушла с должности

02 мая 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Юлия Гурьянова покинула пост главы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Временно исполняющая полномочия главы Кургана Юлия Гурьянова покинула должность. Ее отставку приняли депутаты, сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы. «Врип главы города Кургана Юлия Гурьянова сложила полномочия. Депутаты проголосовали за отставку единогласно», — передает корреспондент. Гурьянова была назначена на пост врип мэра Кургана 27 апреля после отставки Анастасии Аргышевой. На должности она проработала шесть дней. До назначения на должность Гурьянова занимала пост замглавы Кургана и директора департамента социальной политики администрации города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временно исполняющая полномочия главы Кургана Юлия Гурьянова покинула должность. Ее отставку приняли депутаты, сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы. «Врип главы города Кургана Юлия Гурьянова сложила полномочия. Депутаты проголосовали за отставку единогласно», — передает корреспондент. Гурьянова была назначена на пост врип мэра Кургана 27 апреля после отставки Анастасии Аргышевой. На должности она проработала шесть дней. До назначения на должность Гурьянова занимала пост замглавы Кургана и директора департамента социальной политики администрации города.