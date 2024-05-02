Семья Бориса Ельцина жила в этом доме три года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге начали сносить дом на ул. 8 Марта, 179В, в котором три года жил первый президент России Борис Ельцин с женой Наиной. Строительную технику заметил корреспондент URA.RU.

Судя по кадрам, работы ведутся активно. Дом состоял из двух строений, соединенных переходом: одно было нежилым, в нем располагались офисы, второе — жилым. На данный момент нежилая часть дома снесена наполовину. Сейчас строители приступили к сносу жилых помещений, под ковш попал и пивной магазин, который был на первом этаже. Рабочие поливают место стройки водой, чтобы пыль не мешала другим горожанам.

Ранее компания «Брусника» хотела построить на этом участке новое жилье, но была вынуждена летом 2023-го заморозить проект — в рамках предвыборной расторговки с КПРФ, которая поддержала возмущение местных жителей. Днем 2 мая представитель «Брусники» заявил, что компания не имеет отношения к демонтажу. «У нас нет прав ни на участок, ни на здание. Сносит компания Tetris Group», — сообщили в пресс-службе компании «Брусника». При этом в городской администрации пояснили, что мэрия не получала уведомления о сносе.

«Разрешения все получались, в этом плане все нормально. Хотели снести несколько месяцев назад, но все откладывали. Да, пока никаких решений мы не принимали еще, что делать дальше [с площадкой]. Пока решили просто снести, расчистить территорию, чтобы не было там вот этого страшного разрушающегося», — сказал URA.RU директор ООО «Тетрис инжиниринг» Виктор Хамицевич.

В доме, о котором идет речь, Ельцины жили в 1960—1963 годах. Двухкомнатную квартиру Борис Ельцин получил после назначения главным инженером строительного управления №13 треста «Южгорстрой».