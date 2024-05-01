В Кургане появился новый мэр

Новым временно исполняющим полномочия главы Кургана избран Антон Науменко

02 мая 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Науменко сменил на посту Юлию Гурьянову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Временно исполняющим полномочия главы города Кургана назначен Антон Науменко. Его назначение приняли депутаты 2 мая, сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы. Депутаты единогласно проголосовали за назначение новым временно исполняющим полномочия Кургана Антона Науменко. «Было пожелание выбрать мужчину-хозяйственника. Пожелания сбываются», — добавил спикер городской думы Игорь Прозоров перед голосованием. Ранее URA.RU писало, что Юлия Гурьянова ушла с поста врип главы Кургана. На этой должности она проработала шесть дней после отставки Анастасии Аргышевой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временно исполняющим полномочия главы города Кургана назначен Антон Науменко. Его назначение приняли депутаты 2 мая, сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы. Депутаты единогласно проголосовали за назначение новым временно исполняющим полномочия Кургана Антона Науменко. «Было пожелание выбрать мужчину-хозяйственника. Пожелания сбываются», — добавил спикер городской думы Игорь Прозоров перед голосованием. Ранее URA.RU писало, что Юлия Гурьянова ушла с поста врип главы Кургана. На этой должности она проработала шесть дней после отставки Анастасии Аргышевой.