В Кургане появился новый мэр

Науменко сменил на посту Юлию Гурьянову
новость из сюжетаСмена руководства в мэрии Кургана
Временно исполняющим полномочия главы города Кургана назначен Антон Науменко. Его назначение приняли депутаты 2 мая, сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы.
Депутаты единогласно проголосовали за назначение новым временно исполняющим полномочия Кургана Антона Науменко. «Было пожелание выбрать мужчину-хозяйственника. Пожелания сбываются», — добавил спикер городской думы Игорь Прозоров перед голосованием.
Ранее URA.RU писало, что Юлия Гурьянова ушла с поста врип главы Кургана. На этой должности она проработала шесть дней после отставки Анастасии Аргышевой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!