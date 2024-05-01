01 мая 2024

В Кургане появился новый мэр

Новым временно исполняющим полномочия главы Кургана избран Антон Науменко
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Науменко сменил на посту Юлию Гурьянову
Науменко сменил на посту Юлию Гурьянову Фото:
новость из сюжета
Смена руководства в мэрии Кургана

Временно исполняющим полномочия главы города Кургана назначен Антон Науменко. Его назначение приняли депутаты 2 мая, сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы.

Депутаты единогласно проголосовали за назначение новым временно исполняющим полномочия Кургана Антона Науменко. «Было пожелание выбрать мужчину-хозяйственника. Пожелания сбываются», — добавил спикер городской думы Игорь Прозоров перед голосованием.

Ранее URA.RU писало, что Юлия Гурьянова ушла с поста врип главы Кургана. На этой должности она проработала шесть дней после отставки Анастасии Аргышевой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временно исполняющим полномочия главы города Кургана назначен Антон Науменко. Его назначение приняли депутаты 2 мая, сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы. Депутаты единогласно проголосовали за назначение новым временно исполняющим полномочия Кургана Антона Науменко. «Было пожелание выбрать мужчину-хозяйственника. Пожелания сбываются», — добавил спикер городской думы Игорь Прозоров перед голосованием. Ранее URA.RU писало, что Юлия Гурьянова ушла с поста врип главы Кургана. На этой должности она проработала шесть дней после отставки Анастасии Аргышевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...