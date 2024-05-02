В челябинском поселке после новости URA.RU начали чинить мост

02 мая 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Мост начали ремонтировать после публикации URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, после публикации URA.RU и реакции региональной прокуратуры начали ремонт аварийного моста. Об этом сообщили URA.RU местная жительница. «Мост начали ремонтировать. Сначала там, где сломаны доски, но сказали, что ремонт будет полный», — рассказала URA.RU Виктория Г. По этому путепроводу круглосуточно ходят люди в детский сад, школу и поликлинику. Как уточнили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ремонт аварийного моста находится на контроле ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что местные жители не могут спокойно переходить речку, опасаясь, что плиты разъедутся и мост обвалится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, после публикации URA.RU и реакции региональной прокуратуры начали ремонт аварийного моста. Об этом сообщили URA.RU местная жительница. «Мост начали ремонтировать. Сначала там, где сломаны доски, но сказали, что ремонт будет полный», — рассказала URA.RU Виктория Г. По этому путепроводу круглосуточно ходят люди в детский сад, школу и поликлинику. Как уточнили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ремонт аварийного моста находится на контроле ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что местные жители не могут спокойно переходить речку, опасаясь, что плиты разъедутся и мост обвалится.