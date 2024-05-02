В челябинском поселке после новости URA.RU начали чинить мост

В поселке Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, после публикации URA.RU и реакции региональной прокуратуры начали ремонт аварийного моста. Об этом сообщили URA.RU местная жительница.
«Мост начали ремонтировать. Сначала там, где сломаны доски, но сказали, что ремонт будет полный», — рассказала URA.RU Виктория Г. По этому путепроводу круглосуточно ходят люди в детский сад, школу и поликлинику.
Как уточнили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ремонт аварийного моста находится на контроле ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что местные жители не могут спокойно переходить речку, опасаясь, что плиты разъедутся и мост обвалится.
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