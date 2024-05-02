В челябинском поселке после новости URA.RU начали чинить мост

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Виды Красноярска, знак, внимание, ремонт моста, ремонт
Мост начали ремонтировать после публикации URA.RU Фото:

В поселке Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, после публикации URA.RU и реакции региональной прокуратуры начали ремонт аварийного моста. Об этом сообщили URA.RU местная жительница.

«Мост начали ремонтировать. Сначала там, где сломаны доски, но сказали, что ремонт будет полный», — рассказала URA.RU Виктория Г. По этому путепроводу круглосуточно ходят люди в детский сад, школу и поликлинику.

Как уточнили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ремонт аварийного моста находится на контроле ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что местные жители не могут спокойно переходить речку, опасаясь, что плиты разъедутся и мост обвалится.

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В поселке Калачево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, после публикации URA.RU и реакции региональной прокуратуры начали ремонт аварийного моста. Об этом сообщили URA.RU местная жительница. «Мост начали ремонтировать. Сначала там, где сломаны доски, но сказали, что ремонт будет полный», — рассказала URA.RU Виктория Г. По этому путепроводу круглосуточно ходят люди в детский сад, школу и поликлинику. Как уточнили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ремонт аварийного моста находится на контроле ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что местные жители не могут спокойно переходить речку, опасаясь, что плиты разъедутся и мост обвалится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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