Тюменцам на Пасху предлагают куличи за две тысячи рублей

Стоимость куличей на Пасху в Тюмени начинается от 800 рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменские заведения на Пасху предлагают горожанам необычные куличи с разной начинкой. С лимонным ганашем, нотками цитрусовых и итальянской вишней — стоимость кулинарных изысков доходит до двух тысяч рублей. URA.RU подготовило подборку самых дорогих пасхальных десертов, которые продают в местных ресторанах.

Самый дорогой пасхальный десерт предлагают в сети кофеен MOGU. Итальянский кулич с добавлением цукатов, изюма, вишни, покрытой сахарной помадкой обойдется тюменцам в 1 800 рублей за 400 грамм. Десерт будет оформлен в бархатном тубусе.

Далее идут куличи в заведениях Sweet mafia и café 1586. Там десерты будут стоить 1 500 рублей за 800 грамм и 1 200 грамм соответственно. Среди начинок — ванильно-лимонный ганаш и заварной крем.

Следующим по убыванию цены идет кулич в ресторане «СибирьСибирь». Его цена там составляет 1 100 рублей. И самым бюджетным среди дорогих оказался кулич в сети заведений «Максим». Там за классический десерт с цукатами и изюмом попросят с тюменцев 850 рублей за 600 грамм.

Ранее агентство писало о том, где в Тюмени купить самые дешевые яйца на Пасху. Минимальная цена за десяток составляет 95 рублей.