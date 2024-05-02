В Екатеринбурге скончалась родственница звезды кино Пожарской

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Тронева скончалась в ночь на 2 мая Фото:

Родственница актрисы Дианы Пожарской — 45-летняя Светлана Тронева — скончалась в ночь на 2 мая в 41-й больнице Екатеринбурга. Женщина находилась в платной палате, рассказал URA.RU родственник Троневой.

«Ждем заключение врачей после экспертизы, которая будет только завтра [3 мая]. По поводу вины врачей сказать сложно, но то, что Первоуральская клиника отказала в госпитализации — это факт. В тяжелейшем состоянии ее пришлось самостоятельно, без скорой помощи, везти в платную клинику города Екатеринбурга, где ночью она скончалась», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в свердловский минздрав. Там пояснили, что Светлана Тронева травмировалась 26 апреля в Кронштадте Ленинградской области. «Там же получила рекомендации по лечению и самостоятельно уехала к месту жительства в Первоуральск. 1 мая она обратилась за помощью в приемный покой хирургического отделения горбольницы № 1 Первоуральска. По результатам проведенных исследований пациентке была предложена госпитализация. Но в последний момент, уже после оформления медицинской карты, она принимает решение обратиться за помощью в другую медорганизацию», — отметили в ведомстве.

Поговорить с работниками 41-й больницы Екатеринбурга, куда доставили Троневу, не удалось. В справочной учреждения корреспондента перевели в приемную, где сбросили трубку.

Пожарская еще 1 мая обратилась с просьбой помочь Троневой, которой якобы отказали в госпитализации в Первоуральске. Актриса отмечала, что ее родственница находилась в критическом состоянии. В свою очередь представители больницы Первоуральска пояснили, что помощь женщине была оказана, но от госпитализации она отказалась сама, не имея претензий.

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Родственница актрисы Дианы Пожарской — 45-летняя Светлана Тронева — скончалась в ночь на 2 мая в 41-й больнице Екатеринбурга. Женщина находилась в платной палате, рассказал URA.RU родственник Троневой. «Ждем заключение врачей после экспертизы, которая будет только завтра [3 мая]. По поводу вины врачей сказать сложно, но то, что Первоуральская клиника отказала в госпитализации — это факт. В тяжелейшем состоянии ее пришлось самостоятельно, без скорой помощи, везти в платную клинику города Екатеринбурга, где ночью она скончалась», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в свердловский минздрав. Там пояснили, что Светлана Тронева травмировалась 26 апреля в Кронштадте Ленинградской области. «Там же получила рекомендации по лечению и самостоятельно уехала к месту жительства в Первоуральск. 1 мая она обратилась за помощью в приемный покой хирургического отделения горбольницы № 1 Первоуральска. По результатам проведенных исследований пациентке была предложена госпитализация. Но в последний момент, уже после оформления медицинской карты, она принимает решение обратиться за помощью в другую медорганизацию», — отметили в ведомстве. Поговорить с работниками 41-й больницы Екатеринбурга, куда доставили Троневу, не удалось. В справочной учреждения корреспондента перевели в приемную, где сбросили трубку. Пожарская еще 1 мая обратилась с просьбой помочь Троневой, которой якобы отказали в госпитализации в Первоуральске. Актриса отмечала, что ее родственница находилась в критическом состоянии. В свою очередь представители больницы Первоуральска пояснили, что помощь женщине была оказана, но от госпитализации она отказалась сама, не имея претензий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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