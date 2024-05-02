Макрон: страны ЕС согласились с идеей отправить войска на Украину

02 мая 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Многие в ЕС согласились с мнением Франции об отправке войск на Украину, заявил Эммануэль Макрон Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие страны Евросоюза согласились с французским подходом относительно возможности отправки войск на Украину. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. «Многие страны заявили, что в последующие недели они поняли наш подход, согласились с нашей позицией», — заявил Макрон в интервью изданию The Economist. По его словам, в случае, если Россия победит на Украине, в Европе якобы не будет безопасности. В интервью Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Также он отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. В то же время президент подчеркнул, что авторитет страны зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие страны Евросоюза согласились с французским подходом относительно возможности отправки войск на Украину. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. «Многие страны заявили, что в последующие недели они поняли наш подход, согласились с нашей позицией», — заявил Макрон в интервью изданию The Economist. По его словам, в случае, если Россия победит на Украине, в Европе якобы не будет безопасности. В интервью Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Также он отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. В то же время президент подчеркнул, что авторитет страны зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах.