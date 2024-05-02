Макрон: страны ЕС согласились с идеей отправить войска на Украину

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Многие в ЕС согласились с мнением Франции об отправке войск на Украину, заявил Эммануэль Макрон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Многие страны Евросоюза согласились с французским подходом относительно возможности отправки войск на Украину. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Многие страны заявили, что в последующие недели они поняли наш подход, согласились с нашей позицией», — заявил Макрон в интервью изданию The Economist. По его словам, в случае, если Россия победит на Украине, в Европе якобы не будет безопасности.

В интервью Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Также он отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. В то же время президент подчеркнул, что авторитет страны зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах.

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Многие страны Евросоюза согласились с французским подходом относительно возможности отправки войск на Украину. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. «Многие страны заявили, что в последующие недели они поняли наш подход, согласились с нашей позицией», — заявил Макрон в интервью изданию The Economist. По его словам, в случае, если Россия победит на Украине, в Европе якобы не будет безопасности. В интервью Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Также он отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. В то же время президент подчеркнул, что авторитет страны зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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