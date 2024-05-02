Губернатор Текслер анонсировал новый Русский экономический форум в Челябинске

Алексей Текслер рассказал о предстоящем в ноябре экономическом форуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал проведение Русского экономического форума с 7 по 9 ноября. Как рассказали в пресс-службе главы региона, в 2024 году обновился состав форума.

«Форум получил живой интерес аудитории в прошлом году, более трех тысяч участников для первого раза — это успех. Ставятся новые амбициозные задачи на этот год, в том числе сделать Форум еще более содержательным и интересным», — сообщил Алексей Текслер.

На заседании оргкомитета губернатор подчеркнул значимость форума для обсуждения внутренней экономической повестки и суверенных интересов страны. Также Текслер отметил, что предстоящий форум будет посвящен экономике, развитию общества и ценностям, а также обсуждению национальных целей до 2030 года и национальных проектов.

В состав оргкомитета вошли представители обеих палат Федерального собрания РФ. От Совета Федерации в составе органа будет работать глава комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, от Госдумы — председатель комитета по экономической политике Максим Топилин. Также к работе оргкомитета присоединился председатель «Опоры России» Александр Калинин.

Первый Русский экономический форум прошел в ноябре 2023 года и вызвал большой резонанс среди участников и экспертов. В этом году организаторы стремятся к расширению повестки и привлечению новых спикеров.