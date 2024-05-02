Свердловский капитан, погибшая в ДТП, ехала ловить инвалида

02 мая 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Капитан Ирина Крючкова ехала в деревню Контуганово Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Капитан уголовного розыска Ирина Крючкова, которая погибла в ДТП на Пермском тракте, ехала на вызов в деревню Контуганово, где произошел конфликт между инвалидом третьей группы и другим местным жителем. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Следственным подразделением ОВД Нижних Серег в отношении подозреваемого местного жителя — 30-летнего инвалида третьей группы — возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). До судебного разбирательства фигурант будет находиться под подпиской о невыезде. Причиной ЧП стал банальный словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый причинил потерпевшему серьезную травму», — отметил Горелых. Авария, в которой погибла Крючкова, произошла 27 апреля на трассе Пермь — Екатеринбург. Служебная машина ехала с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, но столкнулась с грузовиком. Сотрудница УгРО погибла на месте, ее коллеги — водитель и следователь — были доставлены в больницу. Кто виноват в ДТП, пока неизвестно. Руководство свердловской полиции окажет поддержку семье Крючковой. Ее похоронили 30 апреля в Нижних Сергах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Капитан уголовного розыска Ирина Крючкова, которая погибла в ДТП на Пермском тракте, ехала на вызов в деревню Контуганово, где произошел конфликт между инвалидом третьей группы и другим местным жителем. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Следственным подразделением ОВД Нижних Серег в отношении подозреваемого местного жителя — 30-летнего инвалида третьей группы — возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). До судебного разбирательства фигурант будет находиться под подпиской о невыезде. Причиной ЧП стал банальный словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый причинил потерпевшему серьезную травму», — отметил Горелых. Авария, в которой погибла Крючкова, произошла 27 апреля на трассе Пермь — Екатеринбург. Служебная машина ехала с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, но столкнулась с грузовиком. Сотрудница УгРО погибла на месте, ее коллеги — водитель и следователь — были доставлены в больницу. Кто виноват в ДТП, пока неизвестно. Руководство свердловской полиции окажет поддержку семье Крючковой. Ее похоронили 30 апреля в Нижних Сергах.