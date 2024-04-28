Свердловский капитан, скончавшаяся в ДТП, была первой женщиной в отделе ППС

29 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Авария, в которой погибла Крючкова, произошла на трассе Пермь-Екатеринбург, когда она с коллегами ехала на вызов в Контуганово (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Капитан полиции Ирина Крючкова, погибшая в ДТП на Пермском тракте, была первой женщиной, служившей в патрульно-постовой службе Красноуфимска (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала ее бывшая коллега. «Мы с ней в 2007 году вместе устраивались в МВД. В Красноуфимске она была первым сотрудником-женщиной, служившей в службе ППС. Вместе с парнями ходила по маршрутам города, а позже за ней закрепили собаку и перевели на должность кинолога. Ее она тренировала на обнаружение наркотиков», — сообщила знакомая Крючковой. По ее словам, Крючкова на некоторое время уходила из органов и работала на железной дороге. «Она очень хотела вернуться на службу в ОВД. Позднее узнала, что в [полиции] Нижних Серег требуются сотрудники в дежурную часть. Устроилась, работала сначала помощником дежурного, а затем — дежурным по отделу Нижнесергинского района», — продолжила собеседница. Затем Крючкова устроилась в Госавтоинспекцию, а позже — пришла в уголовный розыск. «Ирина не боялась трудностей, была трудолюбивой. Всегда улыбалась и шутила. Но если нужно было, то могла и жестко ответить и поставить человека на место. Она видела человека насквозь, могла дать точную характеристику. Всего добилась сама. Очень жаль, что погибла», — заключила подруга полицейской. Крючкову ставили в пример сослуживцам. «Однажды, утром она шла на развод и задержала женщину, которая находилась в федеральном розыске. Тогда ее всем ставили в пример», — вспоминает еще одна подруга сотрудницы УгРО. Другая призналась, что Крючкова помогла ей выбраться из сложной жизненной ситуации: «Ирина меня вытащила морально. Я благодарна Богу, что свел меня с ней — невероятной, умной, стойкой и обаятельной. Это очень большая потеря». Крючкова родилась в Башкирии в 1980 году. После пяти лет в браке развелась. У нее осталась 23-летняя дочка, которая работает в бригаде скорой помощи в Екатеринбурге. Прощание с капитаном полиции состоится 30 ноября в Нижних Сергах. Авария, в которой погибла Крючкова, произошла 27 апреля на трассе Пермь-Екатеринбург. Она с коллегами ехала на вызов в деревню Контуганово. Там произошло избиение человека. Служебная машина ехала с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, но столкнулась с грузовиком. Водитель и следователь были доставлены в больницу. Кто виноват в ДТП, пока неизвестно. Руководство свердловской полиции окажет поддержку семье погибшей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Капитан полиции Ирина Крючкова, погибшая в ДТП на Пермском тракте, была первой женщиной, служившей в патрульно-постовой службе Красноуфимска (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала ее бывшая коллега. «Мы с ней в 2007 году вместе устраивались в МВД. В Красноуфимске она была первым сотрудником-женщиной, служившей в службе ППС. Вместе с парнями ходила по маршрутам города, а позже за ней закрепили собаку и перевели на должность кинолога. Ее она тренировала на обнаружение наркотиков», — сообщила знакомая Крючковой. По ее словам, Крючкова на некоторое время уходила из органов и работала на железной дороге. «Она очень хотела вернуться на службу в ОВД. Позднее узнала, что в [полиции] Нижних Серег требуются сотрудники в дежурную часть. Устроилась, работала сначала помощником дежурного, а затем — дежурным по отделу Нижнесергинского района», — продолжила собеседница. Затем Крючкова устроилась в Госавтоинспекцию, а позже — пришла в уголовный розыск. «Ирина не боялась трудностей, была трудолюбивой. Всегда улыбалась и шутила. Но если нужно было, то могла и жестко ответить и поставить человека на место. Она видела человека насквозь, могла дать точную характеристику. Всего добилась сама. Очень жаль, что погибла», — заключила подруга полицейской. Крючкову ставили в пример сослуживцам. «Однажды, утром она шла на развод и задержала женщину, которая находилась в федеральном розыске. Тогда ее всем ставили в пример», — вспоминает еще одна подруга сотрудницы УгРО. Другая призналась, что Крючкова помогла ей выбраться из сложной жизненной ситуации: «Ирина меня вытащила морально. Я благодарна Богу, что свел меня с ней — невероятной, умной, стойкой и обаятельной. Это очень большая потеря». Крючкова родилась в Башкирии в 1980 году. После пяти лет в браке развелась. У нее осталась 23-летняя дочка, которая работает в бригаде скорой помощи в Екатеринбурге. Прощание с капитаном полиции состоится 30 ноября в Нижних Сергах. Авария, в которой погибла Крючкова, произошла 27 апреля на трассе Пермь-Екатеринбург. Она с коллегами ехала на вызов в деревню Контуганово. Там произошло избиение человека. Служебная машина ехала с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, но столкнулась с грузовиком. Водитель и следователь были доставлены в больницу. Кто виноват в ДТП, пока неизвестно. Руководство свердловской полиции окажет поддержку семье погибшей.