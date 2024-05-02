В Тюмени перекрыли участок улицы Ленина из-за ремонта

В рамках первого этапа был отремонтирован участок улицы от музея «Городская дума» до Красина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени перекрыли участок улицы Ленина от Красина до Челюскинцев. Там начали второй этап капитального ремонта. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук.

«На улице Ленина продолжается капитальный ремонт. Сегодня перекрыты участки дорог от ул. Красина до ул. Челюскинцев. <…> Работы ведутся активно, строители использовали также выходные и праздничные дни. После того как полностью снимут верхний слой асфальта, сетевые организации приступят к замене изношенных коммуникаций. Параллельно археологи будут вести свои работы», — написал мэр Тюмени в своем telegram-канале.

Работы также затронут примыкающие улицы — Ленина, Тургенева, Семакова и Кирова. В рамках ремонта обустроят велодорожки, новое освещение, остановки, а также высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что на работы потратят 1,2 млрд рублей. В рамках первого этапа был отремонтирован участок улицы от музея «Городская дума» до Красина.