Россияне стали реже заражаться ВИЧ

Врач Мазус: в РФ число заражений ВИЧ составило менее 55 тысяч в 2023 году
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Экспресс тестирование на ВИЧ Челябинск, тест на вич
В России наблюдается положительная динамика борьбы с ВИЧ-инфекцией, заявил Алексей Мазус Фото:

В 2023 году в России зарегистрировано снижение уровня заражения ВИЧ-инфекцией. Количество новых случаев заражения составило менее 55 тысяч человек. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

«Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России за 2023 год снизилось относительно 2022 года и составило чуть менее 55 тысяч человек», — передает слова Мазуса РИА Новости. Он добавил, что данный показатель продолжает уверенно снижаться, что является положительной динамикой в борьбе с ВИЧ.

Мазус отметил, что уровень тестирования на ВИЧ в России является одним из самых высоких среди мировых систем здравоохранения и значительно превышает показатель в Евросоюзе (ЕС). Специалист подчеркнул, что тестирование на антитела к ВИЧ также активно проводится в России, превышая уровень в ЕС. Согласно словам Мазуса, в 2023 году почти 892,5 тысячи человек находились на диспансерном учете по ВИЧ в России, что составляет почти 97% от общего числа пациентов с ВИЧ-инфекцией в стране, которых насчитывается 921 тысяча человек.

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В 2023 году в России зарегистрировано снижение уровня заражения ВИЧ-инфекцией. Количество новых случаев заражения составило менее 55 тысяч человек. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус. «Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России за 2023 год снизилось относительно 2022 года и составило чуть менее 55 тысяч человек», — передает слова Мазуса РИА Новости. Он добавил, что данный показатель продолжает уверенно снижаться, что является положительной динамикой в борьбе с ВИЧ. Мазус отметил, что уровень тестирования на ВИЧ в России является одним из самых высоких среди мировых систем здравоохранения и значительно превышает показатель в Евросоюзе (ЕС). Специалист подчеркнул, что тестирование на антитела к ВИЧ также активно проводится в России, превышая уровень в ЕС. Согласно словам Мазуса, в 2023 году почти 892,5 тысячи человек находились на диспансерном учете по ВИЧ в России, что составляет почти 97% от общего числа пациентов с ВИЧ-инфекцией в стране, которых насчитывается 921 тысяча человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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