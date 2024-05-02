Россияне стали реже заражаться ВИЧ

Врач Мазус: в РФ число заражений ВИЧ составило менее 55 тысяч в 2023 году

02 мая 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

В России наблюдается положительная динамика борьбы с ВИЧ-инфекцией, заявил Алексей Мазус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023 году в России зарегистрировано снижение уровня заражения ВИЧ-инфекцией. Количество новых случаев заражения составило менее 55 тысяч человек. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус. «Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России за 2023 год снизилось относительно 2022 года и составило чуть менее 55 тысяч человек», — передает слова Мазуса РИА Новости. Он добавил, что данный показатель продолжает уверенно снижаться, что является положительной динамикой в борьбе с ВИЧ. Мазус отметил, что уровень тестирования на ВИЧ в России является одним из самых высоких среди мировых систем здравоохранения и значительно превышает показатель в Евросоюзе (ЕС). Специалист подчеркнул, что тестирование на антитела к ВИЧ также активно проводится в России, превышая уровень в ЕС. Согласно словам Мазуса, в 2023 году почти 892,5 тысячи человек находились на диспансерном учете по ВИЧ в России, что составляет почти 97% от общего числа пациентов с ВИЧ-инфекцией в стране, которых насчитывается 921 тысяча человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году в России зарегистрировано снижение уровня заражения ВИЧ-инфекцией. Количество новых случаев заражения составило менее 55 тысяч человек. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус. «Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России за 2023 год снизилось относительно 2022 года и составило чуть менее 55 тысяч человек», — передает слова Мазуса РИА Новости. Он добавил, что данный показатель продолжает уверенно снижаться, что является положительной динамикой в борьбе с ВИЧ. Мазус отметил, что уровень тестирования на ВИЧ в России является одним из самых высоких среди мировых систем здравоохранения и значительно превышает показатель в Евросоюзе (ЕС). Специалист подчеркнул, что тестирование на антитела к ВИЧ также активно проводится в России, превышая уровень в ЕС. Согласно словам Мазуса, в 2023 году почти 892,5 тысячи человек находились на диспансерном учете по ВИЧ в России, что составляет почти 97% от общего числа пациентов с ВИЧ-инфекцией в стране, которых насчитывается 921 тысяча человек.