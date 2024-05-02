Запрет тюменских властей привел к росту спроса на самогон

Тюменцы начали скупать самопальный алкоголь у частных лиц

03 мая 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Тюменские самогонщики подняли цены на самопальный алкоголь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На фоне запрета на продажу алкоголя во время майских праздников в Тюмени вырос спрос на крепкий алкоголь «домашнего производства». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области не смогут приобрести алкоголь в магазинах в праздничные дни 1 мая и 9 мая. «1 мая у многих тюменских самогонщиков буквально скупили весь товар: крепкий алкоголь „домашнего производства“ и настойки. На фоне ажиотажа многие частники подняли цены на свой товар. В некоторых случаях стоимость литра алкогольной продукции доходила до 1400 рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что тюменские самогонщики не рекламируют свою продукцию и продают самопальный алкоголь только хорошо знакомым людям. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что постановлением правительства Тюменской области на территории региона будет запрещена продажа алкоголя 1 и 9 мая. Ограничение не распространяется на предприятия общепита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне запрета на продажу алкоголя во время майских праздников в Тюмени вырос спрос на крепкий алкоголь «домашнего производства». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области не смогут приобрести алкоголь в магазинах в праздничные дни 1 мая и 9 мая. «1 мая у многих тюменских самогонщиков буквально скупили весь товар: крепкий алкоголь „домашнего производства“ и настойки. На фоне ажиотажа многие частники подняли цены на свой товар. В некоторых случаях стоимость литра алкогольной продукции доходила до 1400 рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что тюменские самогонщики не рекламируют свою продукцию и продают самопальный алкоголь только хорошо знакомым людям. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что постановлением правительства Тюменской области на территории региона будет запрещена продажа алкоголя 1 и 9 мая. Ограничение не распространяется на предприятия общепита.