02 мая 2024

Запрет тюменских властей привел к росту спроса на самогон

Тюменцы начали скупать самопальный алкоголь у частных лиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Самогонный аппарат. Челябинск., самогон, самогонный аппарат, дистиллятор бытовой
Тюменские самогонщики подняли цены на самопальный алкоголь Фото:

На фоне запрета на продажу алкоголя во время майских праздников в Тюмени вырос спрос на крепкий алкоголь «домашнего производства». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области не смогут приобрести алкоголь в магазинах в праздничные дни 1 мая и 9 мая.

«1 мая у многих тюменских самогонщиков буквально скупили весь товар: крепкий алкоголь „домашнего производства“ и настойки. На фоне ажиотажа многие частники подняли цены на свой товар. В некоторых случаях стоимость литра алкогольной продукции доходила до 1400 рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что тюменские самогонщики не рекламируют свою продукцию и продают самопальный алкоголь только хорошо знакомым людям. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее агентство писало о том, что постановлением правительства Тюменской области на территории региона будет запрещена продажа алкоголя 1 и 9 мая. Ограничение не распространяется на предприятия общепита.

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На фоне запрета на продажу алкоголя во время майских праздников в Тюмени вырос спрос на крепкий алкоголь «домашнего производства». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области не смогут приобрести алкоголь в магазинах в праздничные дни 1 мая и 9 мая. «1 мая у многих тюменских самогонщиков буквально скупили весь товар: крепкий алкоголь „домашнего производства“ и настойки. На фоне ажиотажа многие частники подняли цены на свой товар. В некоторых случаях стоимость литра алкогольной продукции доходила до 1400 рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что тюменские самогонщики не рекламируют свою продукцию и продают самопальный алкоголь только хорошо знакомым людям. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что постановлением правительства Тюменской области на территории региона будет запрещена продажа алкоголя 1 и 9 мая. Ограничение не распространяется на предприятия общепита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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