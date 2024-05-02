Шумков назвал стоимость продуктового набора для пострадавших от паводка

В Курганской области пострадавшие от наводнения жители получают наборы продуктов питания. Цена такого набора составляет около двух тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«По поручению штаба в Курганской области ведется выдача наборов гуманитарной помощи с продуктами питания стоимостью порядка 2000 рублей. Наборы в первую очередь доставляются пожилым и многодетным, получить их также могут все жители, чьи дома были подтоплены», — рассказал в посте Шумков.
Ранее власти Курганской области объявили об увеличении выплат для граждан, пострадавших от наводнения. По частичной утрате имущества первой необходимости размер выплаты был увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей.
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В Курганской области пострадавшие от наводнения жители получают наборы продуктов питания. Цена такого набора составляет около двух тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По поручению штаба в Курганской области ведется выдача наборов гуманитарной помощи с продуктами питания стоимостью порядка 2000 рублей. Наборы в первую очередь доставляются пожилым и многодетным, получить их также могут все жители, чьи дома были подтоплены», — рассказал в посте Шумков. Ранее власти Курганской области объявили об увеличении выплат для граждан, пострадавших от наводнения. По частичной утрате имущества первой необходимости размер выплаты был увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей.