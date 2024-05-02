Шумков назвал стоимость продуктового набора для пострадавших от паводка

В Курганской области пострадавшим от паводка выдают продуктовые наборы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волонтеры собирают продовольственные пакеты пенсионерам. Челябинск , волонтеры, продовольствие, продуктовые наборы
В Курганской области жители, чьи дома были подтоплены, получают гуманитарную помощь Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области пострадавшие от наводнения жители получают наборы продуктов питания. Цена такого набора составляет около двух тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«По поручению штаба в Курганской области ведется выдача наборов гуманитарной помощи с продуктами питания стоимостью порядка 2000 рублей. Наборы в первую очередь доставляются пожилым и многодетным, получить их также могут все жители, чьи дома были подтоплены», — рассказал в посте Шумков.

Ранее власти Курганской области объявили об увеличении выплат для граждан, пострадавших от наводнения. По частичной утрате имущества первой необходимости размер выплаты был увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области пострадавшие от наводнения жители получают наборы продуктов питания. Цена такого набора составляет около двух тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По поручению штаба в Курганской области ведется выдача наборов гуманитарной помощи с продуктами питания стоимостью порядка 2000 рублей. Наборы в первую очередь доставляются пожилым и многодетным, получить их также могут все жители, чьи дома были подтоплены», — рассказал в посте Шумков. Ранее власти Курганской области объявили об увеличении выплат для граждан, пострадавших от наводнения. По частичной утрате имущества первой необходимости размер выплаты был увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...