Великая суббота 2024: что можно и нельзя делать, приметы, традиции

В Великую субботу запрещено заниматься домашними делами

03 мая 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

В Страстную субботу вспоминают погребение Иисуса Христа Фото: Илья Московец © URA.RU В 2024 году Страстная суббота выпадает на 4 мая. Этот день становится последним в списке строгих, когда верующие ограничивают себя в употреблении продуктах животного происхождения. В субботу принято вспоминать погребение Иисуса Христа и готовиться к его Светлому Воскресенью. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день. Значение Великой пятницы для верующих Великая Суббота является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина эта суббота — день скорбный, а также и радостный. В этот день верующие поминают лишь одного «усопшего» — Христа. Это день молчания и надежды, когда каждый христианин как бы становится свидетелем таинства спасения, спускаясь в ад. Всю субботу тело Спасителя было бездыханным. Однако Господь предсказал свое воскрешение, поэтому верующие ждали, когда это случится. На месте, где было похоронено тело Сына Божьего, построили храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня. Именно там каждый год сходит Благодатный огонь. Что можно и нельзя делать Что делать нельзя В этот день особо громко веселиться не стоит. Нужно отказаться от танцев, песен, громкого топанья, криков. Это связано с тем, что Страстную субботу также называют тихой. Соблюдение спокойствия может помочь не навлечь на вас и ваших родных неприятности. В этот день строго запрещено заниматься ремонтными работами, тяжелым физическим трудом и домашними делами. Все работы по дому нужно непременно закончить к Чистому четвергу. Если вы захотите 4 мая провести на даче, то не стоит так себя перегружать. Можно лишь полить свои насаждения и высадить растения в заранее подготовленный грунт. Никакой мусор нельзя выносить в этот день из дома. Считается, что вместе с ним вы избавляете себя от удачи и благополучия на текущий год. Также стоит отказаться от выноса большого количества вещей. В Страстную субботу нельзя ходить на кладбище, убираться на могилках, поминать усопших. В этот день можно вспоминать и почтить память только Иисуса Христа. В Страстную субботу нужно соблюдать спокойствие, чтобы не навлечь на вас и ваших родных неприятности Фото: Александр Мамаев © URA.RU Что делать можно Страстную субботу лучше всего посвятить духовности. Например, посетить богослужение в церкви, помолиться. В храмах в этот день обычно совершается Литургия Святителя Василия Великого. В этот день можно осветить все продукты для Пасхи — куличи, яйца и творожные пасхи. Рекомендуется взять соль, сливочное масло и мясо. Эти продукты — символы плодородия и удачи. Перед выходом нужно обязательно накрыть свою «пасхальную корзинку» полотенцем с традиционной вышивкой. В субботу обязательно стоит отпустить все обиды, простить недоброжелателей, освободиться от негативных мыслей. Можно давать милостыню на улице, говорить добрые слова и совершать благостные поступки. В этот день можно осветить продукты для Пасхи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Приметы Великой субботы Если накануне Пасхи погода ясная, то все лето будет теплое и солнечное. Если же пасмурная, то будет сырым и прохладным.

Если 4 мая цветет обильно черемуха, то лето выдастся теплым. Однако обещает быть мокрым.

Если береза опушилась, а клен нет, то стоит ждать засушливое лето.

Если соловей поет, а лес еще голый, то год будет неурожайный.

Если на Пасху удастся не спать всю ночь, то человека ждет удача и благополучие.

Если сыграть свадьбу в Страстную субботу, то это может привести к проблемам в браке и скорому разводу.

Если человек будут 4 мая смеяться, то весь год он будет плакать. Если 4 мая погода будет ясная, то все лето будет теплое и солнечное Фото: Размик Закарян © URA.RU Традиции и обычаи В Великую субботу день стоит посвятить сугубо духовной сфере, а не покраске яиц и готовке пасхальных блюд. Лучшее время для этого — среда и четверг. При этом, начиная со Страстной пятницы, любые работы по дому запрещаются. По традиции в этот день нужно помириться со всеми, с кем были в ссоре, простить обиды и самому попросить прощения. Также считается, что Страстную субботу нельзя отдавать что-либо из дома. Вместе с вещью можно лишиться благополучия, удачи и здоровья. Дни рождения, юбилеи и свадьбы в этот день не празднуют. Исходя из обычая, нужно положить освященное яйцо в воду. Считается, что во время умывания вода подарит молодость, красоту и здоровье. В Страстную субботу любые работы по дому запрещаются Фото: Денис Моргунов © URA.RU Когда нести в храм освящать яйца и куличи Как правило, пищу для пасхальной трапезы освящают обычно в Великую субботу. Можно отнести корзинку с куличом и яйцами на Пасхальное богослужение. Праздничная служба в церкви проходит в ночь с субботы на воскресенье и заканчивается примерно в три часа пополуночи. Освящение еды в храмах начинается с 11:00 часов и идет вплоть до 21:00 — начала Пасхального богослужения. Еще можно освятить продукты утром в воскресенье. Освящение пасхальной еды в храмах начинается с 11:00 часов Фото: Анна Майорова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году Страстная суббота выпадает на 4 мая. Этот день становится последним в списке строгих, когда верующие ограничивают себя в употреблении продуктах животного происхождения. В субботу принято вспоминать погребение Иисуса Христа и готовиться к его Светлому Воскресенью. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день. Великая Суббота является последним днем перед Пасхой. Для православного христианина эта суббота — день скорбный, а также и радостный. В этот день верующие поминают лишь одного «усопшего» — Христа. Это день молчания и надежды, когда каждый христианин как бы становится свидетелем таинства спасения, спускаясь в ад. Всю субботу тело Спасителя было бездыханным. Однако Господь предсказал свое воскрешение, поэтому верующие ждали, когда это случится. На месте, где было похоронено тело Сына Божьего, построили храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня. Именно там каждый год сходит Благодатный огонь. В этот день особо громко веселиться не стоит. Нужно отказаться от танцев, песен, громкого топанья, криков. Это связано с тем, что Страстную субботу также называют тихой. Соблюдение спокойствия может помочь не навлечь на вас и ваших родных неприятности. В этот день строго запрещено заниматься ремонтными работами, тяжелым физическим трудом и домашними делами. Все работы по дому нужно непременно закончить к Чистому четвергу. Если вы захотите 4 мая провести на даче, то не стоит так себя перегружать. Можно лишь полить свои насаждения и высадить растения в заранее подготовленный грунт. Никакой мусор нельзя выносить в этот день из дома. Считается, что вместе с ним вы избавляете себя от удачи и благополучия на текущий год. Также стоит отказаться от выноса большого количества вещей. В Страстную субботу нельзя ходить на кладбище, убираться на могилках, поминать усопших. В этот день можно вспоминать и почтить память только Иисуса Христа. Страстную субботу лучше всего посвятить духовности. Например, посетить богослужение в церкви, помолиться. В храмах в этот день обычно совершается Литургия Святителя Василия Великого. В этот день можно осветить все продукты для Пасхи — куличи, яйца и творожные пасхи. Рекомендуется взять соль, сливочное масло и мясо. Эти продукты — символы плодородия и удачи. Перед выходом нужно обязательно накрыть свою «пасхальную корзинку» полотенцем с традиционной вышивкой. В субботу обязательно стоит отпустить все обиды, простить недоброжелателей, освободиться от негативных мыслей. Можно давать милостыню на улице, говорить добрые слова и совершать благостные поступки. В Великую субботу день стоит посвятить сугубо духовной сфере, а не покраске яиц и готовке пасхальных блюд. Лучшее время для этого — среда и четверг. При этом, начиная со Страстной пятницы, любые работы по дому запрещаются. По традиции в этот день нужно помириться со всеми, с кем были в ссоре, простить обиды и самому попросить прощения. Также считается, что Страстную субботу нельзя отдавать что-либо из дома. Вместе с вещью можно лишиться благополучия, удачи и здоровья. Дни рождения, юбилеи и свадьбы в этот день не празднуют. Исходя из обычая, нужно положить освященное яйцо в воду. Считается, что во время умывания вода подарит молодость, красоту и здоровье. Как правило, пищу для пасхальной трапезы освящают обычно в Великую субботу. Можно отнести корзинку с куличом и яйцами на Пасхальное богослужение. Праздничная служба в церкви проходит в ночь с субботы на воскресенье и заканчивается примерно в три часа пополуночи. Освящение еды в храмах начинается с 11:00 часов и идет вплоть до 21:00 — начала Пасхального богослужения. Еще можно освятить продукты утром в воскресенье.