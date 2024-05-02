Минцифры предложило штрафовать за нарушения при оказании иностранцам услуг связи

03 мая 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Минцифры предложило ввести штрафы до 2 млн рублей за нарушения правил продаж сим-карт иностранцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минцифры предлагает ввести штрафы для операторов за нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о штрафах до двух миллионов рублей. «Нарушение требований к оказанию услуг связи иностранным гражданам и лицам без гражданства влечет наложение штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 1 млн до 2 млн рублей для юридических лиц. Поправки в случае принятия вступят в силу со дня их официального опубликования», — говорится в документе. Проект предлагает ужесточить условия использования сим-карт иностранцами. Согласно документу, граждане других стран смогут пользоваться услугами связи после сдачи биометрии и регистрации в Единой биометрической систем. Продажа иностранцами карт будет разрешена только в официальных салонах связи. Один человек не сможет зарегистрировать на себя более десяти номеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минцифры предлагает ввести штрафы для операторов за нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о штрафах до двух миллионов рублей. «Нарушение требований к оказанию услуг связи иностранным гражданам и лицам без гражданства влечет наложение штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 1 млн до 2 млн рублей для юридических лиц. Поправки в случае принятия вступят в силу со дня их официального опубликования», — говорится в документе. Проект предлагает ужесточить условия использования сим-карт иностранцами. Согласно документу, граждане других стран смогут пользоваться услугами связи после сдачи биометрии и регистрации в Единой биометрической систем. Продажа иностранцами карт будет разрешена только в официальных салонах связи. Один человек не сможет зарегистрировать на себя более десяти номеров.