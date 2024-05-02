02 мая 2024

Минцифры предложило штрафовать за нарушения при оказании иностранцам услуг связи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, зал ожидания, аэродром, трудовые мигранты, шереметьево, отдых, гастарбайтеры, туристы, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Минцифры предложило ввести штрафы до 2 млн рублей за нарушения правил продаж сим-карт иностранцам Фото:

Минцифры предлагает ввести штрафы для операторов за нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о штрафах до двух миллионов рублей.

«Нарушение требований к оказанию услуг связи иностранным гражданам и лицам без гражданства влечет наложение штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 1 млн до 2 млн рублей для юридических лиц. Поправки в случае принятия вступят в силу со дня их официального опубликования», — говорится в документе.

Проект предлагает ужесточить условия использования сим-карт иностранцами. Согласно документу, граждане других стран смогут пользоваться услугами связи после сдачи биометрии и регистрации в Единой биометрической систем. Продажа иностранцами карт будет разрешена только в официальных салонах связи. Один человек не сможет зарегистрировать на себя более десяти номеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минцифры предлагает ввести штрафы для операторов за нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о штрафах до двух миллионов рублей. «Нарушение требований к оказанию услуг связи иностранным гражданам и лицам без гражданства влечет наложение штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 1 млн до 2 млн рублей для юридических лиц. Поправки в случае принятия вступят в силу со дня их официального опубликования», — говорится в документе. Проект предлагает ужесточить условия использования сим-карт иностранцами. Согласно документу, граждане других стран смогут пользоваться услугами связи после сдачи биометрии и регистрации в Единой биометрической систем. Продажа иностранцами карт будет разрешена только в официальных салонах связи. Один человек не сможет зарегистрировать на себя более десяти номеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...