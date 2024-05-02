Словакия прокомментировала отправку своих войск на Украину

Словакия не собирается отправлять своих солдат на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Совершенно ясно заверяю всю Словакию, что пусть нас будет просить кто угодно и о чем угодно, нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу», — передает слова Фицо Teraz.sk. Он отметил, что Украина не является государством — членом НАТО и Словакия не имеет ничего общего с военным конфликтом на Украине.
Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают нехватку военных для участия в конфликте с РФ. По информации газеты Bild, на всеобщую мобилизацию, на Украине воюют только 15% военнообязанных.
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