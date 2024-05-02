02 мая 2024

Словакия прокомментировала отправку своих войск на Украину

Фицо исключил возможность отправки словацких солдат на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Словакия не имеет ничего общего с военным конфликтом на Украине, считает премьер Фицо Фото:
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Словакия не собирается отправлять своих солдат на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Совершенно ясно заверяю всю Словакию, что пусть нас будет просить кто угодно и о чем угодно, нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу», — передает слова Фицо Teraz.sk. Он отметил, что Украина не является государством — членом НАТО и Словакия не имеет ничего общего с военным конфликтом на Украине.

Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают нехватку военных для участия в конфликте с РФ. По информации газеты Bild, на всеобщую мобилизацию, на Украине воюют только 15% военнообязанных.

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Словакия не собирается отправлять своих солдат на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Совершенно ясно заверяю всю Словакию, что пусть нас будет просить кто угодно и о чем угодно, нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу», — передает слова Фицо Teraz.sk. Он отметил, что Украина не является государством — членом НАТО и Словакия не имеет ничего общего с военным конфликтом на Украине. Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают нехватку военных для участия в конфликте с РФ. По информации газеты Bild, на всеобщую мобилизацию, на Украине воюют только 15% военнообязанных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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