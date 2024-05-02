«Ведомости» узнали, откуда в Россию приезжают трудовые мигранты

«Ведомости»: трудовые мигранты приезжают в Россию из азиатских стран

03 мая 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

В 2023 году российскую границу пересекло 4,5 млн иностранцев (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В 2023 году в России увеличился приток трудовых мигрантов из стран «дальней Азии». Это вызвано дефицитом кадров и низкой безработицей. Это следует из статистики погранслужбы ФСБ. «Рост трудовых мигрантов в РФ в 2023 году зафиксирован не только по странам СНГ, но и по „дальней Азии“ — Китаю, Вьетнаму, Индии, Турции. Стимулами для трудовой миграции считаются дефицит кадров в России и рекордно низкая безработица», — передает газета «Ведомости». В 2023 году российскую границу пересекло 4,5 млн иностранцев, что на 30% больше, чем в 2022 году, сказано в тексте. Страны Азии стали ключевыми партнерами России из-за конфликта с Западом, что способствовало увеличению миграционных потоков из этого региона. В конце апреля в Госдуму внесли закон, ужесточающий правила высылки мигрантов из России. В законопроекте указано, что иностранцы, находящиеся под «режимом высылки», должны сообщать о своем местонахождении, смене адреса и планируемых датах и маршрутах выезда из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году в России увеличился приток трудовых мигрантов из стран «дальней Азии». Это вызвано дефицитом кадров и низкой безработицей. Это следует из статистики погранслужбы ФСБ. «Рост трудовых мигрантов в РФ в 2023 году зафиксирован не только по странам СНГ, но и по „дальней Азии“ — Китаю, Вьетнаму, Индии, Турции. Стимулами для трудовой миграции считаются дефицит кадров в России и рекордно низкая безработица», — передает газета «Ведомости». В 2023 году российскую границу пересекло 4,5 млн иностранцев, что на 30% больше, чем в 2022 году, сказано в тексте. Страны Азии стали ключевыми партнерами России из-за конфликта с Западом, что способствовало увеличению миграционных потоков из этого региона. В конце апреля в Госдуму внесли закон, ужесточающий правила высылки мигрантов из России. В законопроекте указано, что иностранцы, находящиеся под «режимом высылки», должны сообщать о своем местонахождении, смене адреса и планируемых датах и маршрутах выезда из России.