02 мая 2024

Свердловчане похвастались первыми грибами. Фото

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Первые сморчки.Пермь, урожай, грибы, весна, сморчки, грибывесна
Грибы нашли в лесу в сторону села Курганово (архивное фото) Фото:

Жители Свердловской области хвастаются первыми весенними грибами — сморчками. Фотографиями поделился читатель URA.RU.

«Вот такой урожай. Лес в сторону села Курганово (Свердловская область)», — пишет читатель.

Весной в лесах появляются сморчки — грибы с уникальной формой и вкусом. Их легко спутать со строчками, но это разные виды грибов. Сморчки безопасны для употребления и используются в кулинарии. Сезон сбора начинается уже с середины апреля, когда наступает ранняя и теплая весна, а период их плодоношения может продолжаться до июля.

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Жители Свердловской области хвастаются первыми весенними грибами — сморчками. Фотографиями поделился читатель URA.RU. «Вот такой урожай. Лес в сторону села Курганово (Свердловская область)», — пишет читатель. Весной в лесах появляются сморчки — грибы с уникальной формой и вкусом. Их легко спутать со строчками, но это разные виды грибов. Сморчки безопасны для употребления и используются в кулинарии. Сезон сбора начинается уже с середины апреля, когда наступает ранняя и теплая весна, а период их плодоношения может продолжаться до июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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