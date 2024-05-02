Грибы нашли в лесу в сторону села Курганово (архивное фото)
Жители Свердловской области хвастаются первыми весенними грибами — сморчками. Фотографиями поделился читатель URA.RU.
«Вот такой урожай. Лес в сторону села Курганово (Свердловская область)», — пишет читатель.
Весной в лесах появляются сморчки — грибы с уникальной формой и вкусом. Их легко спутать со строчками, но это разные виды грибов. Сморчки безопасны для употребления и используются в кулинарии. Сезон сбора начинается уже с середины апреля, когда наступает ранняя и теплая весна, а период их плодоношения может продолжаться до июля.
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