02 мая 2024

В РФ хотят смягчить требования к тонировке машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, тонировка, нарушение
Тонировка защищает от солнечных лучей, предотвращает ослепление Фото:

В Госдуму 3 мая внесут законопроект о снижении требований к тонировке стекол автомобилей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«С учетом предлагаемых изменений административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%», — сказано в документе, передает ТАСС. Как отмечает Нилов в пояснительной записке, тонировка защищает от солнечных лучей, предотвращает ослепление. По его мнению, она снижает нагрев салона, что особенно важно в жаркое время года.

По ГОСТ требуется, чтобы светопропускание стекол составляло не менее 70%, иначе водителям грозит штраф в 500 рублей. Предлагается отменить штрафы для водителей, у которых светопропускание тонировки передних боковых стекол составит не менее 50%, сказано в тексте.

В начале февраля в Госдуму внесли проект, увеличивающий штраф за отказ остановить авто. Его размеры будут достигать 10 тысяч рублей.

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В Госдуму 3 мая внесут законопроект о снижении требований к тонировке стекол автомобилей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «С учетом предлагаемых изменений административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%», — сказано в документе, передает ТАСС. Как отмечает Нилов в пояснительной записке, тонировка защищает от солнечных лучей, предотвращает ослепление. По его мнению, она снижает нагрев салона, что особенно важно в жаркое время года. По ГОСТ требуется, чтобы светопропускание стекол составляло не менее 70%, иначе водителям грозит штраф в 500 рублей. Предлагается отменить штрафы для водителей, у которых светопропускание тонировки передних боковых стекол составит не менее 50%, сказано в тексте. В начале февраля в Госдуму внесли проект, увеличивающий штраф за отказ остановить авто. Его размеры будут достигать 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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