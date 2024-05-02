В РФ хотят смягчить требования к тонировке машин

В Госдуму 3 мая внесут законопроект о снижении требований к тонировке стекол автомобилей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
«С учетом предлагаемых изменений административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%», — сказано в документе, передает ТАСС. Как отмечает Нилов в пояснительной записке, тонировка защищает от солнечных лучей, предотвращает ослепление. По его мнению, она снижает нагрев салона, что особенно важно в жаркое время года.
По ГОСТ требуется, чтобы светопропускание стекол составляло не менее 70%, иначе водителям грозит штраф в 500 рублей. Предлагается отменить штрафы для водителей, у которых светопропускание тонировки передних боковых стекол составит не менее 50%, сказано в тексте.
В начале февраля в Госдуму внесли проект, увеличивающий штраф за отказ остановить авто. Его размеры будут достигать 10 тысяч рублей.
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