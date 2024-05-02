В РФ хотят смягчить требования к тонировке машин

03 мая 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

Тонировка защищает от солнечных лучей, предотвращает ослепление Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуму 3 мая внесут законопроект о снижении требований к тонировке стекол автомобилей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «С учетом предлагаемых изменений административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%», — сказано в документе, передает ТАСС. Как отмечает Нилов в пояснительной записке, тонировка защищает от солнечных лучей, предотвращает ослепление. По его мнению, она снижает нагрев салона, что особенно важно в жаркое время года. По ГОСТ требуется, чтобы светопропускание стекол составляло не менее 70%, иначе водителям грозит штраф в 500 рублей. Предлагается отменить штрафы для водителей, у которых светопропускание тонировки передних боковых стекол составит не менее 50%, сказано в тексте. В начале февраля в Госдуму внесли проект, увеличивающий штраф за отказ остановить авто. Его размеры будут достигать 10 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму 3 мая внесут законопроект о снижении требований к тонировке стекол автомобилей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «С учетом предлагаемых изменений административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%», — сказано в документе, передает ТАСС. Как отмечает Нилов в пояснительной записке, тонировка защищает от солнечных лучей, предотвращает ослепление. По его мнению, она снижает нагрев салона, что особенно важно в жаркое время года. По ГОСТ требуется, чтобы светопропускание стекол составляло не менее 70%, иначе водителям грозит штраф в 500 рублей. Предлагается отменить штрафы для водителей, у которых светопропускание тонировки передних боковых стекол составит не менее 50%, сказано в тексте. В начале февраля в Госдуму внесли проект, увеличивающий штраф за отказ остановить авто. Его размеры будут достигать 10 тысяч рублей.