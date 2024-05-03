Резников заявил, что союзники предлагали Украине сдаться еще в начале СВО

03 мая 2024 в 09:12 Размер текста - 17 +

Алексей Резников заявил, что союзники НАТО предлагали Украина сдаться в первые дни конфликта с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзники Украины предлагали ей сдаться еще в начале спецоперации. Об этом заявил бывший глава Минобороны страны Алексей Резников. «Помните, президент Украины Владимир Зеленский был на Мюнхенской конференции по безопасности всего за несколько дней до 24 февраля. Я был с ним в составе делегации в Мюнхене, и там была такая атмосфера: „Ребята, вы должны сдаться“. Прямо об этом не говорилось», — заявил Алексей Резников в интервью Politico . Спецоперация идет уже третий год. Контрнаступление Украины в 2023 году провалилось, западные поставки не смогли внести решающего вклада. Сейчас трофейная техника НАТО представлена на выставке в Москве. Фотографии — в материале URA.RU. В начале 2024 года Украина существовала без поддержки США. Также сократились поставки от стран Европы. За это время ВС РФ освободили Авдеевку и десятки населенных пунктов. Однако Зеленский анонсировал новое контрнаступление. По его словам, главные события будут разворачиваться в Черном море. Для этого он потребовал от союзников реальных поставок и больше финансов. В новых поставках от США есть ракеты ATACMS, которые способны ударить по Крыму. Однако военные эксперты уверены, что они не изменят ход спецоперации, так как России они известны. Ракеты ATACMS по своим боевым характеристикам соответствуют российским ракетам «Точка-У», передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Союзники Украины предлагали ей сдаться еще в начале спецоперации. Об этом заявил бывший глава Минобороны страны Алексей Резников. «Помните, президент Украины Владимир Зеленский был на Мюнхенской конференции по безопасности всего за несколько дней до 24 февраля. Я был с ним в составе делегации в Мюнхене, и там была такая атмосфера: „Ребята, вы должны сдаться“. Прямо об этом не говорилось», — заявил Алексей Резников в интервью Politico. Спецоперация идет уже третий год. Контрнаступление Украины в 2023 году провалилось, западные поставки не смогли внести решающего вклада. Сейчас трофейная техника НАТО представлена на выставке в Москве. Фотографии — в материале URA.RU. В начале 2024 года Украина существовала без поддержки США. Также сократились поставки от стран Европы. За это время ВС РФ освободили Авдеевку и десятки населенных пунктов. Однако Зеленский анонсировал новое контрнаступление. По его словам, главные события будут разворачиваться в Черном море. Для этого он потребовал от союзников реальных поставок и больше финансов. В новых поставках от США есть ракеты ATACMS, которые способны ударить по Крыму. Однако военные эксперты уверены, что они не изменят ход спецоперации, так как России они известны. Ракеты ATACMS по своим боевым характеристикам соответствуют российским ракетам «Точка-У», передает Life.