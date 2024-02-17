Российские войска освободили Авдеевку: что об этом пишут западные СМИ

Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки

17 февраля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Авдеевку Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ полностью освободили Авдеевку (ДНР). Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из города, переведя свои подразделения на более выгодные оборонительные позиции. Украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что армия вышла из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Позднее бойцы ВС РФ установили российский флаг в центре города. О реакции западных СМИ на освобождение Авдеевки — в материале URA.RU. The Washington Post Газета WP написала , что освобождение Авдеевки стало самой значимой победой России на поле боя, которая повысит моральный дух страны и усилит обеспокоенность Киева по поводу сокращения военной помощи и личного состава украинской армии. В материале отметили, что город расположен в 15 милях (24 километрах) от центра Донецка и имеет стратегическое значение для Москвы. The Hill Американское издание The Hill отметило, что взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части ДНР. «Победа в Авдеевке может помочь Москве продолжить наступательные действия на остальную часть ДНР», — говорится в материале. Там добавили, что в битве за город Украина активно защищала свои позиции, включая разрушенный коксохимический завод. Reuters Международное агентство Reuters в своей статье подчеркнуло , что обе стороны рассматривают Авдеевку как ключ России к обеспечению полного контроля над Донецкой и Луганской областью. Кроме того, она рассматривается как ворота в Донецк, жилые районы которого подвергались обстрелам со стороны ВСУ из Авдеевки. В материале также пишут, что освобождение города может поднять моральный дух России и деморализовать украинские силы. The New York Times Газета NYT написала, что украинские солдаты находятся в смятении и отчаянии. «Снаружи была нулевая видимость. Это было просто выживание», — сказал один из военнослужащих ВСУ изданию. Он добавил, что дорога к Авдеевке была усеяна телами украинских военных. Bloomberg Новость по теме Почему для России важна Авдеевка, к сдаче которой готовятся ВСУ Агентство считает, что Россия успешно использует свое преимущество. «Украина борется с сокращением военных поставок и российскими силами в наступлении в период неопределенности в отношении продолжающейся помощи со стороны США», — говорится в статье. Там отмечают, что Россия успешно использует свое преимущество, поскольку у ВСУ заканчиваются боеприпасы. Кроме того, потеря Авдеевки усугубляет проблемы, накапливающиеся перед политическим и военным руководством Украины. Поскольку в настоящее время они стремятся заручиться жизненно важной поддержкой со стороны западных партнеров, а также борются с нехваткой солдат и сталкиваются с общей усталостью от конфликта. The Guardian Ежедневная британская газета Guardian написала, что украинские войска находятся под давлением на линии фронта, их ряды истощены, а нехватка артиллерийских снарядов усугубляется остановкой крупного пакета финансирования со стороны США. Издание отмечает, что на Украине сравнивают ситуацию в Авдеевке с боями за Артемовск, где украинские войска понесли тяжелые потери при неудачной обороне. «Я не думаю, что Авдеевка похожа на Бахмут (Артемовск — прим. URA.RU), но я беспокоюсь, что руководство Украины решит придать ей политическое значение, которое ей необязательно иметь», — цитирует газета слова старшего научного сотрудника аналитического центра Фонда Карнеги* (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Майкла Кофмана. В статье также пишут, что украинские солдаты обвиняют Сырского в потерях под Артемовском и выражают обеспокоенность тем, что в Авдеевке может быть потеряно еще больше жизней. France 24 Издание отметило, что освобождение Авдеевки произошло в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский находится в туре по Европе, чтобы получить крайне необходимую военную помощь. В материале называют вывод войск из города самой крупной символической победой России, врученной Александром Сырским. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ полностью освободили Авдеевку (ДНР). Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из города, переведя свои подразделения на более выгодные оборонительные позиции. Украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что армия вышла из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Позднее бойцы ВС РФ установили российский флаг в центре города. О реакции западных СМИ на освобождение Авдеевки — в материале URA.RU. Газета WP написала, что освобождение Авдеевки стало самой значимой победой России на поле боя, которая повысит моральный дух страны и усилит обеспокоенность Киева по поводу сокращения военной помощи и личного состава украинской армии. В материале отметили, что город расположен в 15 милях (24 километрах) от центра Донецка и имеет стратегическое значение для Москвы. Американское издание The Hill отметило, что взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части ДНР. «Победа в Авдеевке может помочь Москве продолжить наступательные действия на остальную часть ДНР», — говорится в материале. Там добавили, что в битве за город Украина активно защищала свои позиции, включая разрушенный коксохимический завод. Международное агентство Reuters в своей статье подчеркнуло, что обе стороны рассматривают Авдеевку как ключ России к обеспечению полного контроля над Донецкой и Луганской областью. Кроме того, она рассматривается как ворота в Донецк, жилые районы которого подвергались обстрелам со стороны ВСУ из Авдеевки. В материале также пишут, что освобождение города может поднять моральный дух России и деморализовать украинские силы. Газета NYT написала, что украинские солдаты находятся в смятении и отчаянии. «Снаружи была нулевая видимость. Это было просто выживание», — сказал один из военнослужащих ВСУ изданию. Он добавил, что дорога к Авдеевке была усеяна телами украинских военных. Агентство считает, что Россия успешно использует свое преимущество. «Украина борется с сокращением военных поставок и российскими силами в наступлении в период неопределенности в отношении продолжающейся помощи со стороны США», — говорится в статье. Там отмечают, что Россия успешно использует свое преимущество, поскольку у ВСУ заканчиваются боеприпасы. Кроме того, потеря Авдеевки усугубляет проблемы, накапливающиеся перед политическим и военным руководством Украины. Поскольку в настоящее время они стремятся заручиться жизненно важной поддержкой со стороны западных партнеров, а также борются с нехваткой солдат и сталкиваются с общей усталостью от конфликта. Ежедневная британская газета Guardian написала, что украинские войска находятся под давлением на линии фронта, их ряды истощены, а нехватка артиллерийских снарядов усугубляется остановкой крупного пакета финансирования со стороны США. Издание отмечает, что на Украине сравнивают ситуацию в Авдеевке с боями за Артемовск, где украинские войска понесли тяжелые потери при неудачной обороне. «Я не думаю, что Авдеевка похожа на Бахмут (Артемовск — прим. URA.RU), но я беспокоюсь, что руководство Украины решит придать ей политическое значение, которое ей необязательно иметь», — цитирует газета слова старшего научного сотрудника аналитического центра Фонда Карнеги* (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Майкла Кофмана. В статье также пишут, что украинские солдаты обвиняют Сырского в потерях под Артемовском и выражают обеспокоенность тем, что в Авдеевке может быть потеряно еще больше жизней. Издание отметило, что освобождение Авдеевки произошло в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский находится в туре по Европе, чтобы получить крайне необходимую военную помощь. В материале называют вывод войск из города самой крупной символической победой России, врученной Александром Сырским.