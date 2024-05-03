The Hill: Россия поставила линии обороны Украины под угрозу

03 мая 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

ВС РФ улучшили свои командные структуры, заявил Дреннан Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия поставила украинские линии обороны под угрозу, потому что киевский режим был плохо подготовлен к атакам ВС РФ. Об этом сообщил журналист из Новой Зеландии, имеющий степень в области американской истории и экономики, Патрик Дреннан. Он добавил, что РФ переиграла Украину. «Они [Украина] были плохо подготовлены к массированным и дорогостоящим контрнаступлениям России, и их линии обороны сейчас находятся под угрозой падения», — передает The Hill слова Дреннана. Он добавил, что Россия переиграла Киев. Журналист отметил, что РФ улучшила свою логистику и командные структуры. У страны есть очень хорошие системы, которые блокируют сигналы дронов Украины, ими оснащены большинство танков ВС РФ. Помимо прочего, российская сторона оперативно построила 60 километров новых железнодорожных путей на юге, они соединили Крым и Ростов-на-Дону. Патрик Дреннан уточнил, стоит ли Киеву в таком случае сдаться, при условии, что большинство стран отдают предпочтение именно России. Ранее бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что союзники страны предлагали ей сдаться еще в начале СВО. Это произошло на Мюнхенской конференции по безопасности за несколько дней до 24 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия поставила украинские линии обороны под угрозу, потому что киевский режим был плохо подготовлен к атакам ВС РФ. Об этом сообщил журналист из Новой Зеландии, имеющий степень в области американской истории и экономики, Патрик Дреннан. Он добавил, что РФ переиграла Украину. «Они [Украина] были плохо подготовлены к массированным и дорогостоящим контрнаступлениям России, и их линии обороны сейчас находятся под угрозой падения», — передает The Hill слова Дреннана. Он добавил, что Россия переиграла Киев. Журналист отметил, что РФ улучшила свою логистику и командные структуры. У страны есть очень хорошие системы, которые блокируют сигналы дронов Украины, ими оснащены большинство танков ВС РФ. Помимо прочего, российская сторона оперативно построила 60 километров новых железнодорожных путей на юге, они соединили Крым и Ростов-на-Дону. Патрик Дреннан уточнил, стоит ли Киеву в таком случае сдаться, при условии, что большинство стран отдают предпочтение именно России. Ранее бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что союзники страны предлагали ей сдаться еще в начале СВО. Это произошло на Мюнхенской конференции по безопасности за несколько дней до 24 февраля.