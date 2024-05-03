Марочко: российский дрон ликвидировал разведчиков ВСУ в ЛНР

Российский FPV-дрон ликвидировал группу разведчиков ВСУ вблизи поселка Белогорловка в Луганской народной республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинская разведгруппа была обнаружена в ходе мониторинга юго-западнее Лисичанска. Боевики были усилены расчетом ПТУР (противотанковой управляемой ракеты). «Разведчики двигались в направлении подготовленной позиции в окрестностях Белогоровки. Оператор нашего FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывались боевики», — сказал Марочко ТАСС.
В результате удара вся группа была уничтожена. Ранее российский разведчик рассказал о маневре, который применяют операторы FPV-дронов для эффективного уничтожения украинских боевиков и объектов ВСУ.
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