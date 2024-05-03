Марочко: российский дрон ликвидировал разведчиков ВСУ в ЛНР

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Оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывались боевики (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский FPV-дрон ликвидировал группу разведчиков ВСУ вблизи поселка Белогорловка в Луганской народной республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинская разведгруппа была обнаружена в ходе мониторинга юго-западнее Лисичанска. Боевики были усилены расчетом ПТУР (противотанковой управляемой ракеты). «Разведчики двигались в направлении подготовленной позиции в окрестностях Белогоровки. Оператор нашего FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывались боевики», — сказал Марочко ТАСС.

В результате удара вся группа была уничтожена. Ранее российский разведчик рассказал о маневре, который применяют операторы FPV-дронов для эффективного уничтожения украинских боевиков и объектов ВСУ.

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Российский FPV-дрон ликвидировал группу разведчиков ВСУ вблизи поселка Белогорловка в Луганской народной республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинская разведгруппа была обнаружена в ходе мониторинга юго-западнее Лисичанска. Боевики были усилены расчетом ПТУР (противотанковой управляемой ракеты). «Разведчики двигались в направлении подготовленной позиции в окрестностях Белогоровки. Оператор нашего FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывались боевики», — сказал Марочко ТАСС. В результате удара вся группа была уничтожена. Ранее российский разведчик рассказал о маневре, который применяют операторы FPV-дронов для эффективного уничтожения украинских боевиков и объектов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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