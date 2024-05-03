Марочко: российский дрон ликвидировал разведчиков ВСУ в ЛНР

03 мая 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывались боевики (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский FPV-дрон ликвидировал группу разведчиков ВСУ вблизи поселка Белогорловка в Луганской народной республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинская разведгруппа была обнаружена в ходе мониторинга юго-западнее Лисичанска. Боевики были усилены расчетом ПТУР (противотанковой управляемой ракеты). «Разведчики двигались в направлении подготовленной позиции в окрестностях Белогоровки. Оператор нашего FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывались боевики», — сказал Марочко ТАСС. В результате удара вся группа была уничтожена. Ранее российский разведчик рассказал о маневре, который применяют операторы FPV-дронов для эффективного уничтожения украинских боевиков и объектов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский FPV-дрон ликвидировал группу разведчиков ВСУ вблизи поселка Белогорловка в Луганской народной республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинская разведгруппа была обнаружена в ходе мониторинга юго-западнее Лисичанска. Боевики были усилены расчетом ПТУР (противотанковой управляемой ракеты). «Разведчики двигались в направлении подготовленной позиции в окрестностях Белогоровки. Оператор нашего FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывались боевики», — сказал Марочко ТАСС. В результате удара вся группа была уничтожена. Ранее российский разведчик рассказал о маневре, который применяют операторы FPV-дронов для эффективного уничтожения украинских боевиков и объектов ВСУ.