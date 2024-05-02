До открытия шоссе Тюнина в Кургане Тоболу осталось снизиться на 79 сантиметров

03 мая 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе в Кургане продолжает снижаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана продолжает снижаться, и по состоянию на 3 мая, составляет 799 сантиметров, уменьшившись на пять сантиметров за 12 часов. Для открытия шоссе Тюнина река должна быть менее 720 см. Также за сутки от воды освободились десятки домов и дачных участков. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области. «Уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться, и по состоянию на 3 мая составляет 799 см. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Кетовский округ и Курган) в семи населенных пунктах от воды освободилось 46 жилых домов и 102 дачных и 78 приусадебных участков», — сообщают в ведомстве. За сутки специалисты МЧС откачали 37 тысяч кубометров воды с территорий семи жилых домов и одного детского сада. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продолжается паводок, «голова» которого находится в Белозерском округе. Отмечалось, что шоссе Тюнина возможно будет открыть по достижению уровня воды в Тоболе около 720 сантиметров над нулем гидропоста. В Кургане продолжится умеренный спад воды по 10-15 см. Все главные и важные новости URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана продолжает снижаться, и по состоянию на 3 мая, составляет 799 сантиметров, уменьшившись на пять сантиметров за 12 часов. Для открытия шоссе Тюнина река должна быть менее 720 см. Также за сутки от воды освободились десятки домов и дачных участков. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области. «Уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться, и по состоянию на 3 мая составляет 799 см. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Кетовский округ и Курган) в семи населенных пунктах от воды освободилось 46 жилых домов и 102 дачных и 78 приусадебных участков», — сообщают в ведомстве. За сутки специалисты МЧС откачали 37 тысяч кубометров воды с территорий семи жилых домов и одного детского сада. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продолжается паводок, «голова» которого находится в Белозерском округе. Отмечалось, что шоссе Тюнина возможно будет открыть по достижению уровня воды в Тоболе около 720 сантиметров над нулем гидропоста. В Кургане продолжится умеренный спад воды по 10-15 см. Все главные и важные новости URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.