02 мая 2024

Челябинским детям дадут бесплатные путевки в лагеря. Список

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, летний лагерь, летний отдых
Четыре категории детей имеют право на бесплатный отдых в лагерях Фото:

Детям из Челябинской области предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Перечень категорий озвучила детский омбудсмен Евгения Майорова.

«Комитет социальной политики Челябинска традиционно организует летний отдых и оздоровление детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства. К данной категории относятся дети из малообеспеченных семей, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — уточнила Майорова.

Кроме того, бесплатные путевки получат дети военнослужащих, которые погибли в результате СВО или полученных травм, а также дети мобилизованных граждан России. Ранее стало известно, что в 2024 году более 7,5 тысячи детей в регионе отдохнут в санаториях и загородных лагерях. На эти цели из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей.

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Детям из Челябинской области предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Перечень категорий озвучила детский омбудсмен Евгения Майорова. «Комитет социальной политики Челябинска традиционно организует летний отдых и оздоровление детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства. К данной категории относятся дети из малообеспеченных семей, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — уточнила Майорова. Кроме того, бесплатные путевки получат дети военнослужащих, которые погибли в результате СВО или полученных травм, а также дети мобилизованных граждан России. Ранее стало известно, что в 2024 году более 7,5 тысячи детей в регионе отдохнут в санаториях и загородных лагерях. На эти цели из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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