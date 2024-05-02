Детям из Челябинской области предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Перечень категорий озвучила детский омбудсмен Евгения Майорова.
«Комитет социальной политики Челябинска традиционно организует летний отдых и оздоровление детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства. К данной категории относятся дети из малообеспеченных семей, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — уточнила Майорова.
Кроме того, бесплатные путевки получат дети военнослужащих, которые погибли в результате СВО или полученных травм, а также дети мобилизованных граждан России. Ранее стало известно, что в 2024 году более 7,5 тысячи детей в регионе отдохнут в санаториях и загородных лагерях. На эти цели из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!