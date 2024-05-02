02 мая 2024

Названа причина пожара в воинской части Екатеринбурга

Причиной пожара в воинской части Екатеринбурга стало короткое замыкание
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные быстро справились с задымлением и огнем (архивное фото) Фото:

Причиной пожара в воинской части 34081 Екатеринбурга стало короткое замыкание электропроводки. Подробностями происшествия с URA.RU поделился источник в экстренных службах.

«Повреждены имущество и внутренняя отделка жилого помещения на первом этаже казармы. Ущерб устанавливается. Еще до прибытия пожарных по лестницам сумели самостоятельно эвакуироваться 533 военнослужащих», — объяснил собеседник агентства.

Пожар в в/ч случился ночью 3 мая, он начался с туалета на втором этаже. Из-за задымления пришлось эвакуировать на улицу 200 солдат. Два военнослужащих пострадали: один получил отравление продуктами горения легкой степени, второй сломал ногу, выпрыгнув из окна.

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Причиной пожара в воинской части 34081 Екатеринбурга стало короткое замыкание электропроводки. Подробностями происшествия с URA.RU поделился источник в экстренных службах. «Повреждены имущество и внутренняя отделка жилого помещения на первом этаже казармы. Ущерб устанавливается. Еще до прибытия пожарных по лестницам сумели самостоятельно эвакуироваться 533 военнослужащих», — объяснил собеседник агентства. Пожар в в/ч случился ночью 3 мая, он начался с туалета на втором этаже. Из-за задымления пришлось эвакуировать на улицу 200 солдат. Два военнослужащих пострадали: один получил отравление продуктами горения легкой степени, второй сломал ногу, выпрыгнув из окна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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