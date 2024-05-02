Названа причина пожара в воинской части Екатеринбурга

Причиной пожара в воинской части 34081 Екатеринбурга стало короткое замыкание электропроводки. Подробностями происшествия с URA.RU поделился источник в экстренных службах.
«Повреждены имущество и внутренняя отделка жилого помещения на первом этаже казармы. Ущерб устанавливается. Еще до прибытия пожарных по лестницам сумели самостоятельно эвакуироваться 533 военнослужащих», — объяснил собеседник агентства.
Пожар в в/ч случился ночью 3 мая, он начался с туалета на втором этаже. Из-за задымления пришлось эвакуировать на улицу 200 солдат. Два военнослужащих пострадали: один получил отравление продуктами горения легкой степени, второй сломал ногу, выпрыгнув из окна.
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