Названа причина пожара в воинской части Екатеринбурга

Причиной пожара в воинской части Екатеринбурга стало короткое замыкание

03 мая 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Пожарные быстро справились с задымлением и огнем (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Причиной пожара в воинской части 34081 Екатеринбурга стало короткое замыкание электропроводки. Подробностями происшествия с URA.RU поделился источник в экстренных службах. «Повреждены имущество и внутренняя отделка жилого помещения на первом этаже казармы. Ущерб устанавливается. Еще до прибытия пожарных по лестницам сумели самостоятельно эвакуироваться 533 военнослужащих», — объяснил собеседник агентства. Пожар в в/ч случился ночью 3 мая, он начался с туалета на втором этаже. Из-за задымления пришлось эвакуировать на улицу 200 солдат. Два военнослужащих пострадали: один получил отравление продуктами горения легкой степени, второй сломал ногу, выпрыгнув из окна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной пожара в воинской части 34081 Екатеринбурга стало короткое замыкание электропроводки. Подробностями происшествия с URA.RU поделился источник в экстренных службах. «Повреждены имущество и внутренняя отделка жилого помещения на первом этаже казармы. Ущерб устанавливается. Еще до прибытия пожарных по лестницам сумели самостоятельно эвакуироваться 533 военнослужащих», — объяснил собеседник агентства. Пожар в в/ч случился ночью 3 мая, он начался с туалета на втором этаже. Из-за задымления пришлось эвакуировать на улицу 200 солдат. Два военнослужащих пострадали: один получил отравление продуктами горения легкой степени, второй сломал ногу, выпрыгнув из окна.