Украинку из ЛНР задержали за шпионаж

Жительница ЛНР передала ВСУ координаты для удара по жилым домам и детсадам

03 мая 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Женщина передала ВСУ данные о жилых домах, детсадах и местах дислокации российский войск Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница ЛНР задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным оперативников, она передала украинским властям координаты для нанесения удара по городу Антрациту на территории республики. «УФСБ России по ЛНР задержана гражданка Украины, проживающая в городе Антраците в республике. Она подозревается в том, что действовала в интересах иностранного государства», — рассказали в УФСБ по ЛНР. По информации ТАСС, жительница Антрацита сообщила, что передала координаты жилых домов, детсадов и рынка для нанесения удара со стороны ВСУ. Все эти объекты фактически находятся в центре города, так что в результате прилетов могло быть много жертв. Все эти последствия женщина, по ее словам, осознавала. Также она передавала украинским властям данные о местах дислокации военных и техники ВС РФ. Сейчас подозреваемая задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница ЛНР задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным оперативников, она передала украинским властям координаты для нанесения удара по городу Антрациту на территории республики. «УФСБ России по ЛНР задержана гражданка Украины, проживающая в городе Антраците в республике. Она подозревается в том, что действовала в интересах иностранного государства», — рассказали в УФСБ по ЛНР. По информации ТАСС, жительница Антрацита сообщила, что передала координаты жилых домов, детсадов и рынка для нанесения удара со стороны ВСУ. Все эти объекты фактически находятся в центре города, так что в результате прилетов могло быть много жертв. Все эти последствия женщина, по ее словам, осознавала. Также она передавала украинским властям данные о местах дислокации военных и техники ВС РФ. Сейчас подозреваемая задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.