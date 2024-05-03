Украинку из ЛНР задержали за шпионаж

Жительница ЛНР задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным оперативников, она передала украинским властям координаты для нанесения удара по городу Антрациту на территории республики.
«УФСБ России по ЛНР задержана гражданка Украины, проживающая в городе Антраците в республике. Она подозревается в том, что действовала в интересах иностранного государства», — рассказали в УФСБ по ЛНР.
По информации ТАСС, жительница Антрацита сообщила, что передала координаты жилых домов, детсадов и рынка для нанесения удара со стороны ВСУ. Все эти объекты фактически находятся в центре города, так что в результате прилетов могло быть много жертв. Все эти последствия женщина, по ее словам, осознавала. Также она передавала украинским властям данные о местах дислокации военных и техники ВС РФ.
Сейчас подозреваемая задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
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