Украинку из ЛНР задержали за шпионаж

Жительница ЛНР передала ВСУ координаты для удара по жилым домам и детсадам
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Наручники, арест, заключение, наручники
Женщина передала ВСУ данные о жилых домах, детсадах и местах дислокации российский войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жительница ЛНР задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным оперативников, она передала украинским властям координаты для нанесения удара по городу Антрациту на территории республики.

«УФСБ России по ЛНР задержана гражданка Украины, проживающая в городе Антраците в республике. Она подозревается в том, что действовала в интересах иностранного государства», — рассказали в УФСБ по ЛНР.

По информации ТАСС, жительница Антрацита сообщила, что передала координаты жилых домов, детсадов и рынка для нанесения удара со стороны ВСУ. Все эти объекты фактически находятся в центре города, так что в результате прилетов могло быть много жертв. Все эти последствия женщина, по ее словам, осознавала. Также она передавала украинским властям данные о местах дислокации военных и техники ВС РФ.

Сейчас подозреваемая задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

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Жительница ЛНР задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным оперативников, она передала украинским властям координаты для нанесения удара по городу Антрациту на территории республики. «УФСБ России по ЛНР задержана гражданка Украины, проживающая в городе Антраците в республике. Она подозревается в том, что действовала в интересах иностранного государства», — рассказали в УФСБ по ЛНР. По информации ТАСС, жительница Антрацита сообщила, что передала координаты жилых домов, детсадов и рынка для нанесения удара со стороны ВСУ. Все эти объекты фактически находятся в центре города, так что в результате прилетов могло быть много жертв. Все эти последствия женщина, по ее словам, осознавала. Также она передавала украинским властям данные о местах дислокации военных и техники ВС РФ. Сейчас подозреваемая задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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