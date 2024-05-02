Курганец двумя ударами убил собственного ребенка

03 мая 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Курганца отправили в СИЗО по обвинению в убийстве ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Частоозерского округа (Курганская область) отправили в СИЗО по обвинению в причинении смерти малолетнему ребенку. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе Петуховского районного суда. «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Ц., обвиняемого в убийстве малолетнего ребенка», — рассказали о ходатайстве следователей представители суда. По данным обвинения, мужчина дважды сильно ударил ребенка по голове, после чего тот скончался. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО он будет находиться до 27 июня. Ранее URA.RU сообщало, что 19-летнего курганца отправили на 12 лет в колонию строгого режима. Молодой человек постоянно избивал свою подругу, а затем решил сжечь ее с матерью в доме. Потерпевшим удалось выжить, убежав от пожара через окно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Частоозерского округа (Курганская область) отправили в СИЗО по обвинению в причинении смерти малолетнему ребенку. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе Петуховского районного суда. «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Ц., обвиняемого в убийстве малолетнего ребенка», — рассказали о ходатайстве следователей представители суда. По данным обвинения, мужчина дважды сильно ударил ребенка по голове, после чего тот скончался. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО он будет находиться до 27 июня. Ранее URA.RU сообщало, что 19-летнего курганца отправили на 12 лет в колонию строгого режима. Молодой человек постоянно избивал свою подругу, а затем решил сжечь ее с матерью в доме. Потерпевшим удалось выжить, убежав от пожара через окно.