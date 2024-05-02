02 мая 2024

Курганец двумя ударами убил собственного ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
Курганца отправили в СИЗО по обвинению в убийстве ребенка Фото:

Жителя Частоозерского округа (Курганская область) отправили в СИЗО по обвинению в причинении смерти малолетнему ребенку. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе Петуховского районного суда.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Ц., обвиняемого в убийстве малолетнего ребенка», — рассказали о ходатайстве следователей представители суда. По данным обвинения, мужчина дважды сильно ударил ребенка по голове, после чего тот скончался.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО он будет находиться до 27 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что 19-летнего курганца отправили на 12 лет в колонию строгого режима. Молодой человек постоянно избивал свою подругу, а затем решил сжечь ее с матерью в доме. Потерпевшим удалось выжить, убежав от пожара через окно.

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Жителя Частоозерского округа (Курганская область) отправили в СИЗО по обвинению в причинении смерти малолетнему ребенку. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе Петуховского районного суда. «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Ц., обвиняемого в убийстве малолетнего ребенка», — рассказали о ходатайстве следователей представители суда. По данным обвинения, мужчина дважды сильно ударил ребенка по голове, после чего тот скончался. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО он будет находиться до 27 июня. Ранее URA.RU сообщало, что 19-летнего курганца отправили на 12 лет в колонию строгого режима. Молодой человек постоянно избивал свою подругу, а затем решил сжечь ее с матерью в доме. Потерпевшим удалось выжить, убежав от пожара через окно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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