Бойцы СВО предложили Киркорову сменить костюм с перьями на военную форму

Бойцы ВС РФ в своем публичном обращении предложили певцу Филиппу Киркорову, который приехал в военный госпиталь в Горловке, снять свой «костюм с перьями» и надеть средства бронезащиты, чтобы отправиться в зону СВО. Также они предложили испытать способности артиста на передовой.
«Ваши петушиные концерты нам здесь не нужны. Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте костюмы с перьями, наденьте масхалат и средства бронезащиты, получите оружие», — передает «Царьград» слова военных РФ. Также бойцы добавили, чтобы Киркоров прибыл в зону спецоперации и показал, на что способен. По словам военных, своим приездом в госпиталь артист и подобные ему пытаются «замолить свои грехи» за счет таких поездок и самих военных.
Ранее сообщалось, что Киркоров вслед за певцом Димой Биланом приехал в военный госпиталь в ДНР. Информации о планах артиста при посещении учреждения нет. Известно, что он планирует выступить с концертом.
До этого Киркоров и Билан оказались на «голой вечеринке», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Они извинились за посещение мероприятия после волны негатива со стороны некоторых общественников и «культуры отмены»: у артистов стали отменять концерты и вырезать из телеэфиров.
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