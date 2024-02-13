Бойцы СВО предложили Киркорову сменить костюм с перьями на военную форму

13 февраля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Военнослужащие предложили Киркорову сменить его одежду на бронезащиту и взять в руки оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Бойцы ВС РФ в своем публичном обращении предложили певцу Филиппу Киркорову, который приехал в военный госпиталь в Горловке, снять свой «костюм с перьями» и надеть средства бронезащиты, чтобы отправиться в зону СВО. Также они предложили испытать способности артиста на передовой. «Ваши петушиные концерты нам здесь не нужны. Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте костюмы с перьями, наденьте масхалат и средства бронезащиты, получите оружие», — передает «Царьград» слова военных РФ. Также бойцы добавили, чтобы Киркоров прибыл в зону спецоперации и показал, на что способен. По словам военных, своим приездом в госпиталь артист и подобные ему пытаются «замолить свои грехи» за счет таких поездок и самих военных. Ранее сообщалось, что Киркоров вслед за певцом Димой Биланом приехал в военный госпиталь в ДНР. Информации о планах артиста при посещении учреждения нет. Известно, что он планирует выступить с концертом. До этого Киркоров и Билан оказались на «голой вечеринке», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Они извинились за посещение мероприятия после волны негатива со стороны некоторых общественников и «культуры отмены»: у артистов стали отменять концерты и вырезать из телеэфиров.

Бойцы ВС РФ в своем публичном обращении предложили певцу Филиппу Киркорову, который приехал в военный госпиталь в Горловке, снять свой «костюм с перьями» и надеть средства бронезащиты, чтобы отправиться в зону СВО. Также они предложили испытать способности артиста на передовой. «Ваши петушиные концерты нам здесь не нужны. Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте костюмы с перьями, наденьте масхалат и средства бронезащиты, получите оружие», — передает «Царьград» слова военных РФ. Также бойцы добавили, чтобы Киркоров прибыл в зону спецоперации и показал, на что способен. По словам военных, своим приездом в госпиталь артист и подобные ему пытаются «замолить свои грехи» за счет таких поездок и самих военных. Ранее сообщалось, что Киркоров вслед за певцом Димой Биланом приехал в военный госпиталь в ДНР. Информации о планах артиста при посещении учреждения нет. Известно, что он планирует выступить с концертом. До этого Киркоров и Билан оказались на «голой вечеринке», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Они извинились за посещение мероприятия после волны негатива со стороны некоторых общественников и «культуры отмены»: у артистов стали отменять концерты и вырезать из телеэфиров.