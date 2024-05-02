02 мая 2024

В ХМАО сорваны выборы главы Нефтеюганска. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, дума, администрация, нефтеюганск
В третьем по численности городе Югры продолжается период безвластия Фото:

Конкурсная комиссия не допустила ни одного из кандидатов на должность мэра Нефтеюганска до участия в заседании гордумы. Безвластие в скандальном муниципалитете затягивается. Источники URA.RU уточняют, что избрание главы перенесено из-за отсутствия согласованного губернатором Натальей Комаровой и внутриполитическим блоком претендента.

«Всего заявилось шесть претендентов, ни один из них не набрал достаточного количества баллов, чтобы быть допущенным на следующий этап — заседание думы. Период безвластия в городе затянется до конца майских. Говорят, что внупол и губернатор ХМАО не согласовали кандидата», — сообщает инсайдер.

По словам источника, попытки двух депутатов окружного заксобрания (теневого мэра, контролирующего гордуму, Степана Пыталева и его не менее влиятельного соседа из Нефтеюганского района Владимира Семенова) пролоббировать своих кандидатов не возымели успеха. «Компромисс между ними достигнут в любом случае — либо кандидат на пост мэра устроит обоих лоббистов, либо так же не устроит обоих. Их интересы будут так или иначе ущемлены, а окончательный вердикт вынесет губернатор. Комиссия завернула всех претендентов, а большинство, в том числе участник СВО Андрей Николаев, вообще не пришли на конкурс», — уточняет информатор.

Дозвониться до председателя выборной комиссии не удалось. Николаев подтвердил, что не приехал на конкурс. «Я принял решение не участвовать сегодня. Я взрослый мужчина, принимаю решения сам», — заявил он журналисту агентства.

Ранее URA.RU писало, что Николаеву прочили пост главы Нефтеюганска. Он был участником СВО, работал с 2017 года в департаменте недропользования ХМАО и стал студентом школы политиков «Лидеры изменений Югры».

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Конкурсная комиссия не допустила ни одного из кандидатов на должность мэра Нефтеюганска до участия в заседании гордумы. Безвластие в скандальном муниципалитете затягивается. Источники URA.RU уточняют, что избрание главы перенесено из-за отсутствия согласованного губернатором Натальей Комаровой и внутриполитическим блоком претендента. «Всего заявилось шесть претендентов, ни один из них не набрал достаточного количества баллов, чтобы быть допущенным на следующий этап — заседание думы. Период безвластия в городе затянется до конца майских. Говорят, что внупол и губернатор ХМАО не согласовали кандидата», — сообщает инсайдер. По словам источника, попытки двух депутатов окружного заксобрания (теневого мэра, контролирующего гордуму, Степана Пыталева и его не менее влиятельного соседа из Нефтеюганского района Владимира Семенова) пролоббировать своих кандидатов не возымели успеха. «Компромисс между ними достигнут в любом случае — либо кандидат на пост мэра устроит обоих лоббистов, либо так же не устроит обоих. Их интересы будут так или иначе ущемлены, а окончательный вердикт вынесет губернатор. Комиссия завернула всех претендентов, а большинство, в том числе участник СВО Андрей Николаев, вообще не пришли на конкурс», — уточняет информатор. Дозвониться до председателя выборной комиссии не удалось. Николаев подтвердил, что не приехал на конкурс. «Я принял решение не участвовать сегодня. Я взрослый мужчина, принимаю решения сам», — заявил он журналисту агентства. Ранее URA.RU писало, что Николаеву прочили пост главы Нефтеюганска. Он был участником СВО, работал с 2017 года в департаменте недропользования ХМАО и стал студентом школы политиков «Лидеры изменений Югры».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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