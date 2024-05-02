В ХМАО сорваны выборы главы Нефтеюганска. Инсайд

03 мая 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

В третьем по численности городе Югры продолжается период безвластия Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Конкурсная комиссия не допустила ни одного из кандидатов на должность мэра Нефтеюганска до участия в заседании гордумы. Безвластие в скандальном муниципалитете затягивается. Источники URA.RU уточняют, что избрание главы перенесено из-за отсутствия согласованного губернатором Натальей Комаровой и внутриполитическим блоком претендента. «Всего заявилось шесть претендентов, ни один из них не набрал достаточного количества баллов, чтобы быть допущенным на следующий этап — заседание думы. Период безвластия в городе затянется до конца майских. Говорят, что внупол и губернатор ХМАО не согласовали кандидата», — сообщает инсайдер. По словам источника, попытки двух депутатов окружного заксобрания (теневого мэра, контролирующего гордуму, Степана Пыталева и его не менее влиятельного соседа из Нефтеюганского района Владимира Семенова) пролоббировать своих кандидатов не возымели успеха. «Компромисс между ними достигнут в любом случае — либо кандидат на пост мэра устроит обоих лоббистов, либо так же не устроит обоих. Их интересы будут так или иначе ущемлены, а окончательный вердикт вынесет губернатор. Комиссия завернула всех претендентов, а большинство, в том числе участник СВО Андрей Николаев, вообще не пришли на конкурс», — уточняет информатор. Дозвониться до председателя выборной комиссии не удалось. Николаев подтвердил, что не приехал на конкурс. «Я принял решение не участвовать сегодня. Я взрослый мужчина, принимаю решения сам», — заявил он журналисту агентства. Ранее URA.RU писало, что Николаеву прочили пост главы Нефтеюганска. Он был участником СВО, работал с 2017 года в департаменте недропользования ХМАО и стал студентом школы политиков «Лидеры изменений Югры». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конкурсная комиссия не допустила ни одного из кандидатов на должность мэра Нефтеюганска до участия в заседании гордумы. Безвластие в скандальном муниципалитете затягивается. Источники URA.RU уточняют, что избрание главы перенесено из-за отсутствия согласованного губернатором Натальей Комаровой и внутриполитическим блоком претендента. «Всего заявилось шесть претендентов, ни один из них не набрал достаточного количества баллов, чтобы быть допущенным на следующий этап — заседание думы. Период безвластия в городе затянется до конца майских. Говорят, что внупол и губернатор ХМАО не согласовали кандидата», — сообщает инсайдер. По словам источника, попытки двух депутатов окружного заксобрания (теневого мэра, контролирующего гордуму, Степана Пыталева и его не менее влиятельного соседа из Нефтеюганского района Владимира Семенова) пролоббировать своих кандидатов не возымели успеха. «Компромисс между ними достигнут в любом случае — либо кандидат на пост мэра устроит обоих лоббистов, либо так же не устроит обоих. Их интересы будут так или иначе ущемлены, а окончательный вердикт вынесет губернатор. Комиссия завернула всех претендентов, а большинство, в том числе участник СВО Андрей Николаев, вообще не пришли на конкурс», — уточняет информатор. Дозвониться до председателя выборной комиссии не удалось. Николаев подтвердил, что не приехал на конкурс. «Я принял решение не участвовать сегодня. Я взрослый мужчина, принимаю решения сам», — заявил он журналисту агентства. Ранее URA.RU писало, что Николаеву прочили пост главы Нефтеюганска. Он был участником СВО, работал с 2017 года в департаменте недропользования ХМАО и стал студентом школы политиков «Лидеры изменений Югры».