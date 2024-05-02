Пост главы крупного города в ХМАО прочат ветерану СВО. Инсайд

Ветеран СВО Николаев, работавший в правительстве ХМАО, возглавит Нефтеюганск

02 мая 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Участнику СВО Андрею Николаеву прочат пост мэра Нефтеюганска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пост мэра Нефтеюганска прочат ветерану СВО Андрею Николаеву, сотруднику департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО. Источники URA.RU называют его кандидатуру компромиссной для политически неспокойного муниципалитета. Нефтеюганск известен мэропадами и подконтрольной теневому главе города — депутату окружного заксо Степану Пыталеву — думой, пытавшейся объявить импичмент экс-градоначальнице Эльвире Бугай. «Николаев — это компромиссная фигура. Ветеран СВО, работавший в Нефтеюганском лесничестве, с опытом на госслужбе — в департаменте он с 2017 года. Он вошел в кадровый резерв вместе с двумя участниками спецоперации и стал студентом элитной школы политиков первого вице-губернатора Шипилова „Лидеры изменений Югры“. Говорят, что он одобрен внутриполитическим блоком правительства Югры», — сообщает инсайдер. Список кандидатов, подавших заявления на пост мэра, засекречен. Однако сразу несколько собеседников в политистеблишменте ХМАО называют Пыталева и первого вице-мэра Павла Гусенкова в числе подавших документы. Известно, что конкуренцию Николаеву составят еще два участника СВО — общественник Алан Баев, обвинявший экс-мэра Бугай в том, что она не пустила его на закрытое совещание с губернатором Югры Комаровой, и Владимир «Бастион» Ченчик, вернувшийся с фронта и запустивший в городе школу пилотов БПЛА. Также в списке упоминаются королева красоты 2020 года Олеся Гукова, бывший вице-мэр Дмитрий Пайвин, депутаты Иван Мурзин и Ильшат Гумеров, а также эпатажный экс-депутат из Хабаровска Петр Емельянов, предлагавший сжигать чучело артистки Аллы Пугачевой. Первый этап отбора конкурсная комиссия проведет 3 мая. Подтвердить или опровергнуть участие Пыталева и Гусенкова в конкурсе на пост мэра не удалось. Помощник депутата не комментирует информацию, а до замглавы дозвониться не удалось. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается. Ветеран СВО Николаев подтвердил, что подал документы. «Все решит конкурсный отбор и заседание думы», — сообщил кандидат. В случае избрания Николаев будет вторым мэром в России, получившим боевой опыт в ходе специальной военной операции. Первым в стране и в Югре стал разведчик Руслан Александров, возглавивший Березовский район ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пост мэра Нефтеюганска прочат ветерану СВО Андрею Николаеву, сотруднику департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО. Источники URA.RU называют его кандидатуру компромиссной для политически неспокойного муниципалитета. Нефтеюганск известен мэропадами и подконтрольной теневому главе города — депутату окружного заксо Степану Пыталеву — думой, пытавшейся объявить импичмент экс-градоначальнице Эльвире Бугай. «Николаев — это компромиссная фигура. Ветеран СВО, работавший в Нефтеюганском лесничестве, с опытом на госслужбе — в департаменте он с 2017 года. Он вошел в кадровый резерв вместе с двумя участниками спецоперации и стал студентом элитной школы политиков первого вице-губернатора Шипилова „Лидеры изменений Югры“. Говорят, что он одобрен внутриполитическим блоком правительства Югры», — сообщает инсайдер. Список кандидатов, подавших заявления на пост мэра, засекречен. Однако сразу несколько собеседников в политистеблишменте ХМАО называют Пыталева и первого вице-мэра Павла Гусенкова в числе подавших документы. Известно, что конкуренцию Николаеву составят еще два участника СВО — общественник Алан Баев, обвинявший экс-мэра Бугай в том, что она не пустила его на закрытое совещание с губернатором Югры Комаровой, и Владимир «Бастион» Ченчик, вернувшийся с фронта и запустивший в городе школу пилотов БПЛА. Также в списке упоминаются королева красоты 2020 года Олеся Гукова, бывший вице-мэр Дмитрий Пайвин, депутаты Иван Мурзин и Ильшат Гумеров, а также эпатажный экс-депутат из Хабаровска Петр Емельянов, предлагавший сжигать чучело артистки Аллы Пугачевой. Первый этап отбора конкурсная комиссия проведет 3 мая. Подтвердить или опровергнуть участие Пыталева и Гусенкова в конкурсе на пост мэра не удалось. Помощник депутата не комментирует информацию, а до замглавы дозвониться не удалось. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается. Ветеран СВО Николаев подтвердил, что подал документы. «Все решит конкурсный отбор и заседание думы», — сообщил кандидат. В случае избрания Николаев будет вторым мэром в России, получившим боевой опыт в ходе специальной военной операции. Первым в стране и в Югре стал разведчик Руслан Александров, возглавивший Березовский район ХМАО.