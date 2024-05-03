Военкор Ткач предрек обрушение фронта ВСУ из-за «харьковской ловушки»

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ВСУ выманивают Россию в наступление с помощью атак на Белгород, сказал Василий Ткач Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина хочет заманить и ликвидировать российские войска в Харькове, но РФ может использовать этот план против Киева. ВСУ будут вынуждены перебрасывать войска из-за расширения линии соприкосновения и на других участках фронт начнет рваться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.

«Если мы сможем снова оказывать давление на Харьковскую и Сумскую области, то это расширит фронт и заставит Киев распылить силы. Если пойти со стороны Белгорода в этом направлении, то этот ход тактически вполне может принести успех. Тем более, что тактика уже отработана. У нас есть ФАБы (фугасные авиабомбы), управляемые планирующие авиационные бомбы. С их помощью успешно ведется наступление в ДНР. Если будет оказываться давление, противнику придется перебрасывать силы, и фронт будет рваться в других местах», — сказал Василий Ткач.

По его словам, Киев ждет, что Россия пойдет в наступление, и всячески пытается заманить российские войска в ловушку в Харькове. «В лоб атаковать город смысла никакого нет. Тем более что обстрелы в Белгородской области идут именно для того, чтобы спровоцировать наступление мощное на Харьков, чтобы эту угрозу ликвидировать. Под сопротивление Украина там возводит укрепления», — отметил военкор.

Ранее директор нацразведки США Аврил Хайнс заявила, что российские Вооруженные силы могут совершить прорыв на донецком и харьковском направлениях. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк тоже ждет активного наступления РФ на Харьков и Сумы. Он сообщил, что армия Украины готовится к отражению атаки. При этом политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян объяснял, что Киеву выгодно наступление российских войск на Харьков, чтобы они завязли в тяжелых боях за город.

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Украина хочет заманить и ликвидировать российские войска в Харькове, но РФ может использовать этот план против Киева. ВСУ будут вынуждены перебрасывать войска из-за расширения линии соприкосновения и на других участках фронт начнет рваться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Если мы сможем снова оказывать давление на Харьковскую и Сумскую области, то это расширит фронт и заставит Киев распылить силы. Если пойти со стороны Белгорода в этом направлении, то этот ход тактически вполне может принести успех. Тем более, что тактика уже отработана. У нас есть ФАБы (фугасные авиабомбы), управляемые планирующие авиационные бомбы. С их помощью успешно ведется наступление в ДНР. Если будет оказываться давление, противнику придется перебрасывать силы, и фронт будет рваться в других местах», — сказал Василий Ткач. По его словам, Киев ждет, что Россия пойдет в наступление, и всячески пытается заманить российские войска в ловушку в Харькове. «В лоб атаковать город смысла никакого нет. Тем более что обстрелы в Белгородской области идут именно для того, чтобы спровоцировать наступление мощное на Харьков, чтобы эту угрозу ликвидировать. Под сопротивление Украина там возводит укрепления», — отметил военкор. Ранее директор нацразведки США Аврил Хайнс заявила, что российские Вооруженные силы могут совершить прорыв на донецком и харьковском направлениях. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк тоже ждет активного наступления РФ на Харьков и Сумы. Он сообщил, что армия Украины готовится к отражению атаки. При этом политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян объяснял, что Киеву выгодно наступление российских войск на Харьков, чтобы они завязли в тяжелых боях за город.
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© Служба новостей «URA.RU»
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