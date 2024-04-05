Экс-депутат Харькова: наступление России на город выгодно Киеву

06 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают усиленно атаковать Харьков, чтобы нарушить логистическую цепочку ВСУ, заявил Константин Кеворкян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев хочет, чтобы Россия начала наступление на город Харьков и увязла в тяжелых боях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. В интервью изданию Politico глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российская армия начнет наступление на Харьков в конце мая-начале июня. Он подчеркнул, что в последнее время российские военные наносят удары по критической инфраструктуре города. Новость по теме Военкор Чаленко: Часов Яр откроет путь для освобождения севера ДНР «Такой ход событий был бы для Киева весьма выгоден. Чтобы Российская армия увязла в боях за полуторамиллионный город, в котором более 20 тысяч домов, метрополитен и огромная промышленная зона. В то же время не получив стратегического преимущества над ВСУ, даже если Харьков ВС РФ удастся взять. Я считаю, что тактика российской армии не предполагает ввязывания в городские бои на столь огромном пространстве. Все-таки уничтожение живой силы ВСУ сейчас куда более перспективно и реализуемо на Донецком направлении. Тем более, что это совпадает с продвижением к конституционным границам Российской Федерации, а именно освобождением занятых противником территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — объяснил Константин Кеворкян. При этом экс-депутат Харьковского горсовета подчеркнул, что активные российские атаки по инфраструктуре Харькова связаны с необходимостью разрушения логистических цепочек, чтобы защитить приграничные российские территории. «Что касательно ударов по Харькову, окраины которого уже поражаются с помощью управляемых авиационных бомб, не говоря уж о „Геранях“ и ракетах, то ВС РФ преследует тут несколько целей. Это разрушение логистических цепочек ВСУ, которые атакуют Белгородскую, Курскую область и Воронежскую. Крупнейшей базой ВСУ на этом направлении является именно Харьков. Кроме того, продвижение на Харьков со стороны Востока блокируется двумя серьезными водными преградами, Осколом и Северским Донцом, а с северной стороны значительными лесными массивами, пересеченной местностью и уже возводимыми фортификационными сооружениями ВСУ (для защиты и укрепления позиций)», — добавил Кеворкян. По словам собеседника агентства, если атаковать Харьков, то делать это нужно через окружение огорода с запада. «Теоретически если брать за цель взятие Харькова, то это возможно не штурмом в лоб, а глубоким охватом города с запада по линии Богодухов-Люботин. Как действовали наши войска во время Великой Отечественной войны, вытесняя противника из города под страхом окружения. Но для этого нужна очень мощная группировка, о существовании которой пока не сообщают, в том числе и украинские источники», — отметил он. Ранее армия России нанесла удары по Харьковской области. Целью стали объекты Главного управления разведки Украины. В ВСУ заявили, что ВКС РФ стали часто использовать авиабомбы различного калибра. Военный корреспондент «Украина.ру», находящийся сейчас в Донецке, Александр Чаленко сообщал URA.RU, что армия РФ готовит почву для освобождения севера ДНР (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск). Константиновка является последней крепостью на пути к Краматорску и Славянску. Освобождение города Часов Яр даст возможность продвинуться к ней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев хочет, чтобы Россия начала наступление на город Харьков и увязла в тяжелых боях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. В интервью изданию Politico глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российская армия начнет наступление на Харьков в конце мая-начале июня. Он подчеркнул, что в последнее время российские военные наносят удары по критической инфраструктуре города. «Такой ход событий был бы для Киева весьма выгоден. Чтобы Российская армия увязла в боях за полуторамиллионный город, в котором более 20 тысяч домов, метрополитен и огромная промышленная зона. В то же время не получив стратегического преимущества над ВСУ, даже если Харьков ВС РФ удастся взять. Я считаю, что тактика российской армии не предполагает ввязывания в городские бои на столь огромном пространстве. Все-таки уничтожение живой силы ВСУ сейчас куда более перспективно и реализуемо на Донецком направлении. Тем более, что это совпадает с продвижением к конституционным границам Российской Федерации, а именно освобождением занятых противником территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — объяснил Константин Кеворкян. При этом экс-депутат Харьковского горсовета подчеркнул, что активные российские атаки по инфраструктуре Харькова связаны с необходимостью разрушения логистических цепочек, чтобы защитить приграничные российские территории. «Что касательно ударов по Харькову, окраины которого уже поражаются с помощью управляемых авиационных бомб, не говоря уж о „Геранях“ и ракетах, то ВС РФ преследует тут несколько целей. Это разрушение логистических цепочек ВСУ, которые атакуют Белгородскую, Курскую область и Воронежскую. Крупнейшей базой ВСУ на этом направлении является именно Харьков. Кроме того, продвижение на Харьков со стороны Востока блокируется двумя серьезными водными преградами, Осколом и Северским Донцом, а с северной стороны значительными лесными массивами, пересеченной местностью и уже возводимыми фортификационными сооружениями ВСУ (для защиты и укрепления позиций)», — добавил Кеворкян. По словам собеседника агентства, если атаковать Харьков, то делать это нужно через окружение огорода с запада. «Теоретически если брать за цель взятие Харькова, то это возможно не штурмом в лоб, а глубоким охватом города с запада по линии Богодухов-Люботин. Как действовали наши войска во время Великой Отечественной войны, вытесняя противника из города под страхом окружения. Но для этого нужна очень мощная группировка, о существовании которой пока не сообщают, в том числе и украинские источники», — отметил он. Ранее армия России нанесла удары по Харьковской области. Целью стали объекты Главного управления разведки Украины. В ВСУ заявили, что ВКС РФ стали часто использовать авиабомбы различного калибра. Военный корреспондент «Украина.ру», находящийся сейчас в Донецке, Александр Чаленко сообщал URA.RU, что армия РФ готовит почву для освобождения севера ДНР (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск). Константиновка является последней крепостью на пути к Краматорску и Славянску. Освобождение города Часов Яр даст возможность продвинуться к ней.