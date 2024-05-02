Американская разведка признала возможность прорыва ВС РФ на двух направлениях

Директор разведки США Хайнс: ВС РФ могут прорваться на донецком направлении
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Российская армия показывает прогресс на поле боя, заявила Аврил Хайнс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы могут совершить прорыв на донецком и харьковском направлениях. Об этом рассказала директор нацразведки США Аврил Хайнс.

«Россия имеет потенциал для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков», — передает слова Хайнс РИА Новости. Она добавила, что ВС РФ демонстрируют постепенный прогресс на поле боя. Соединенные Штаты не могут предположить, когда именно завершится украинский конфликт, а также не ожидают скорого улучшения ситуации, заключила Хайнс.

Российская армия применяет новую тактику в зоне спецоперации, которая успешно оправдывает себя. Положение ВСУ также ухудшается ситуация из-за нехватки боеприпасов. На фоне этого ВС РФ объявили о взятии очередного села. На этот раз российские военные установили контроль над Работино.

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Российские вооруженные силы могут совершить прорыв на донецком и харьковском направлениях. Об этом рассказала директор нацразведки США Аврил Хайнс. «Россия имеет потенциал для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков», — передает слова Хайнс РИА Новости. Она добавила, что ВС РФ демонстрируют постепенный прогресс на поле боя. Соединенные Штаты не могут предположить, когда именно завершится украинский конфликт, а также не ожидают скорого улучшения ситуации, заключила Хайнс. Российская армия применяет новую тактику в зоне спецоперации, которая успешно оправдывает себя. Положение ВСУ также ухудшается ситуация из-за нехватки боеприпасов. На фоне этого ВС РФ объявили о взятии очередного села. На этот раз российские военные установили контроль над Работино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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