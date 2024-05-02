Американская разведка признала возможность прорыва ВС РФ на двух направлениях

Директор разведки США Хайнс: ВС РФ могут прорваться на донецком направлении

02 мая 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Российская армия показывает прогресс на поле боя, заявила Аврил Хайнс Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские вооруженные силы могут совершить прорыв на донецком и харьковском направлениях. Об этом рассказала директор нацразведки США Аврил Хайнс. «Россия имеет потенциал для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков», — передает слова Хайнс РИА Новости. Она добавила, что ВС РФ демонстрируют постепенный прогресс на поле боя. Соединенные Штаты не могут предположить, когда именно завершится украинский конфликт, а также не ожидают скорого улучшения ситуации, заключила Хайнс. Российская армия применяет новую тактику в зоне спецоперации, которая успешно оправдывает себя. Положение ВСУ также ухудшается ситуация из-за нехватки боеприпасов. На фоне этого ВС РФ объявили о взятии очередного села. На этот раз российские военные установили контроль над Работино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские вооруженные силы могут совершить прорыв на донецком и харьковском направлениях. Об этом рассказала директор нацразведки США Аврил Хайнс. «Россия имеет потенциал для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков», — передает слова Хайнс РИА Новости. Она добавила, что ВС РФ демонстрируют постепенный прогресс на поле боя. Соединенные Штаты не могут предположить, когда именно завершится украинский конфликт, а также не ожидают скорого улучшения ситуации, заключила Хайнс. Российская армия применяет новую тактику в зоне спецоперации, которая успешно оправдывает себя. Положение ВСУ также ухудшается ситуация из-за нехватки боеприпасов. На фоне этого ВС РФ объявили о взятии очередного села. На этот раз российские военные установили контроль над Работино.