Российские вооруженные силы могут совершить прорыв на донецком и харьковском направлениях. Об этом рассказала директор нацразведки США Аврил Хайнс.
«Россия имеет потенциал для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков», — передает слова Хайнс РИА Новости. Она добавила, что ВС РФ демонстрируют постепенный прогресс на поле боя. Соединенные Штаты не могут предположить, когда именно завершится украинский конфликт, а также не ожидают скорого улучшения ситуации, заключила Хайнс.
Российская армия применяет новую тактику в зоне спецоперации, которая успешно оправдывает себя. Положение ВСУ также ухудшается ситуация из-за нехватки боеприпасов. На фоне этого ВС РФ объявили о взятии очередного села. На этот раз российские военные установили контроль над Работино.
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