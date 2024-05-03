The Times: ВСУ готовятся к наступлению России на Харьков и Сумы

03 мая 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

У России есть потенциал для прорыва на Харьковском направлении, заявил Аврил Хайнс Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия в ближайшее время может начать активно наступление на Харьков и Сумы. Армия Украины готовится к отражению атаки. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк. «Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план по выходу на Харьков и Сумы, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые располагают», — заявил Александр Павлюк. Его слова приводит газета The Times . Он отметил, что возобновление поддержки США Украине поможет Киеву на время сдержать натиск России. В ближайшее время ВС РФ смогут совершить прорыв на харьковском направлении. Об этом заявила директор нацразведки США Аврил Хайнс. По ее словам, у РФ большой потенциал для тактических прорывов на линии фронта. В Кремле заявили, что американская помощь не сможет повлиять на ситуацию в зоне спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на поле боя далеко не благоприятная для украинской стороны, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия в ближайшее время может начать активно наступление на Харьков и Сумы. Армия Украины готовится к отражению атаки. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк. «Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план по выходу на Харьков и Сумы, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые располагают», — заявил Александр Павлюк. Его слова приводит газета The Times. Он отметил, что возобновление поддержки США Украине поможет Киеву на время сдержать натиск России. В ближайшее время ВС РФ смогут совершить прорыв на харьковском направлении. Об этом заявила директор нацразведки США Аврил Хайнс. По ее словам, у РФ большой потенциал для тактических прорывов на линии фронта. В Кремле заявили, что американская помощь не сможет повлиять на ситуацию в зоне спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на поле боя далеко не благоприятная для украинской стороны, передает RT.