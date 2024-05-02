02 мая 2024

День Победы в Кургане пройдет без парада и салюта

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Салют Победы. Курган, салют, фейерверк, триколор, флаг россии, салют победы
Власти объявили, что не будут организовывать салют в День Победы Фото:

В Кургане 9 мая не будут проводить салют и парад Победы. Об этом сообщили представители областного управления культуры.

«Парад Победы и салют в Кургане 9 мая решили не проводить», — сообщили представители газеты «Новый мир» в своем telegram-канале. Журналисты ссылаются на представителей областного управления культуры. При этом, по словам представителей издания, в городе будут работать семь праздничных площадок. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа.

В конце апреля власти города провели собрание, где обсудили составление афиши и другие задачи, которые нужно выполнить для праздника. Планируется, что в преддверии 9 Мая пройдут акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти».

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В Кургане 9 мая не будут проводить салют и парад Победы. Об этом сообщили представители областного управления культуры. «Парад Победы и салют в Кургане 9 мая решили не проводить», — сообщили представители газеты «Новый мир» в своем telegram-канале. Журналисты ссылаются на представителей областного управления культуры. При этом, по словам представителей издания, в городе будут работать семь праздничных площадок. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. В конце апреля власти города провели собрание, где обсудили составление афиши и другие задачи, которые нужно выполнить для праздника. Планируется, что в преддверии 9 Мая пройдут акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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