День Победы в Кургане пройдет без парада и салюта

03 мая 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Власти объявили, что не будут организовывать салют в День Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 9 мая не будут проводить салют и парад Победы. Об этом сообщили представители областного управления культуры. «Парад Победы и салют в Кургане 9 мая решили не проводить», — сообщили представители газеты «Новый мир» в своем telegram-канале. Журналисты ссылаются на представителей областного управления культуры. При этом, по словам представителей издания, в городе будут работать семь праздничных площадок. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. В конце апреля власти города провели собрание, где обсудили составление афиши и другие задачи, которые нужно выполнить для праздника. Планируется, что в преддверии 9 Мая пройдут акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 9 мая не будут проводить салют и парад Победы. Об этом сообщили представители областного управления культуры. «Парад Победы и салют в Кургане 9 мая решили не проводить», — сообщили представители газеты «Новый мир» в своем telegram-канале. Журналисты ссылаются на представителей областного управления культуры. При этом, по словам представителей издания, в городе будут работать семь праздничных площадок. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. В конце апреля власти города провели собрание, где обсудили составление афиши и другие задачи, которые нужно выполнить для праздника. Планируется, что в преддверии 9 Мая пройдут акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти».