26 апреля 2024

Власти Кургана начали подготовку ко Дню Победы

Власти Кургана провели совещание, где обсудили подготовку ко Дню Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти готовят мероприятия для празднования Дня Победы Фото:

Власти Кургана начали готовиться к празднованию Дня Победы. Чиновники провели собрание, где обсудили составление афиши и другие задачи, которые нужно выполнить для праздника. Информация о подготовке к празднованию Дня Победы появилась на официальном сайте мэрии Кургана.

«Временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева провела заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы. В нем приняли участие руководители структурных подразделений администрации города Кургана, муниципальных учреждений культуры, представители полиции», — указано на сайте.

Праздник пройдет в различных общественных пространствах города, включая Центральную площадь и Городской сад. Особое внимание уделяется безопасности: мероприятия будут проводиться на огороженных площадках, а на входах будут установлены металлодетекторы. В преддверии 9 Мая пройдут акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти», а также концерты для ветеранов и семей участников специальной военной операции. Город украсят праздничные баннеры и флаги.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в рамках подготовки к празднованию Дня Победы проводятся профилактические работы у Вечного огня. Для этого газовики совместно с советом ветеранов перенесли Вечный огонь.

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Власти Кургана начали готовиться к празднованию Дня Победы. Чиновники провели собрание, где обсудили составление афиши и другие задачи, которые нужно выполнить для праздника. Информация о подготовке к празднованию Дня Победы появилась на официальном сайте мэрии Кургана. «Временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева провела заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы. В нем приняли участие руководители структурных подразделений администрации города Кургана, муниципальных учреждений культуры, представители полиции», — указано на сайте. Праздник пройдет в различных общественных пространствах города, включая Центральную площадь и Городской сад. Особое внимание уделяется безопасности: мероприятия будут проводиться на огороженных площадках, а на входах будут установлены металлодетекторы. В преддверии 9 Мая пройдут акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти», а также концерты для ветеранов и семей участников специальной военной операции. Город украсят праздничные баннеры и флаги. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в рамках подготовки к празднованию Дня Победы проводятся профилактические работы у Вечного огня. Для этого газовики совместно с советом ветеранов перенесли Вечный огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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