Песков прокомментировал заход российских войск на базу в Нигере

Песков: Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Африкой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что РФ и Африка продолжат развитие своих отношений Фото:

Россия и Африка заинтересованы в военном сотрудничестве друг с другом. Отношения между государствами продолжат развиваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заход российских военных на базу в Нигер, где размещены американские войска.

«Мы заинтересованы в этом и они заинтересованы в этом. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Россия и Африка заинтересованы в военном сотрудничестве друг с другом. Отношения между государствами продолжат развиваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заход российских военных на базу в Нигер, где размещены американские войска. «Мы заинтересованы в этом и они заинтересованы в этом. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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