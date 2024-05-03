Песков прокомментировал заход российских войск на базу в Нигере

Песков заявил, что РФ и Африка продолжат развитие своих отношений
Россия и Африка заинтересованы в военном сотрудничестве друг с другом. Отношения между государствами продолжат развиваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заход российских военных на базу в Нигер, где размещены американские войска.
«Мы заинтересованы в этом и они заинтересованы в этом. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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