Песков прокомментировал заход российских войск на базу в Нигере

Песков: Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Африкой

03 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что РФ и Африка продолжат развитие своих отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Африка заинтересованы в военном сотрудничестве друг с другом. Отношения между государствами продолжат развиваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заход российских военных на базу в Нигер, где размещены американские войска. «Мы заинтересованы в этом и они заинтересованы в этом. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Африка заинтересованы в военном сотрудничестве друг с другом. Отношения между государствами продолжат развиваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заход российских военных на базу в Нигер, где размещены американские войска. «Мы заинтересованы в этом и они заинтересованы в этом. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.