Шойгу озвучил потери Украины с начала года

Шойгу озвучил потери Украины за 2024 год
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины потеряли с начала 2024 года более 111 тысяч солдат. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Потери противника за этот год превысили 111 тысяч человек», — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. В техническом плане потери ВСУ составили 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
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