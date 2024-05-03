Шойгу озвучил потери Украины с начала года

Шойгу: ВСУ потеряли более 111 тысяч солдат в 2024 году
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Шойгу озвучил потери Украины за 2024 год Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины потеряли с начала 2024 года более 111 тысяч солдат. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Потери противника за этот год превысили 111 тысяч человек», — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. В техническом плане потери ВСУ составили 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

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Вооруженные силы Украины потеряли с начала 2024 года более 111 тысяч солдат. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Потери противника за этот год превысили 111 тысяч человек», — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. В техническом плане потери ВСУ составили 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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