Шойгу: украинские войска теряют до 1000 человек ежедневно

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ВСУ теряют до 1000 человек ежедневно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за требований США и союзников сдерживать наступление России любой ценой ВСУ несут тяжелые потери. В апреле они достигали 1000 человек ежедневно, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до 1000 человек. Это происходит, потому что США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны», — подчеркнул Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

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Из-за требований США и союзников сдерживать наступление России любой ценой ВСУ несут тяжелые потери. В апреле они достигали 1000 человек ежедневно, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до 1000 человек. Это происходит, потому что США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны», — подчеркнул Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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