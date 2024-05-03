Шойгу: украинские войска теряют до 1000 человек ежедневно

ВСУ теряют до 1000 человек ежедневно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за требований США и союзников сдерживать наступление России любой ценой ВСУ несут тяжелые потери. В апреле они достигали 1000 человек ежедневно, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до 1000 человек. Это происходит, потому что США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны», — подчеркнул Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
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