Армия и оружие Шойгу: украинские войска теряют до 1000 человек ежедневно 03 мая 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + ВСУ теряют до 1000 человек ежедневно Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за требований США и союзников сдерживать наступление России любой ценой ВСУ несут тяжелые потери. В апреле они достигали 1000 человек ежедневно, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до 1000 человек. Это происходит, потому что США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны», — подчеркнул Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за требований США и союзников сдерживать наступление России любой ценой ВСУ несут тяжелые потери. В апреле они достигали 1000 человек ежедневно, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до 1000 человек. Это происходит, потому что США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны», — подчеркнул Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям