Митрополит Челябинский и Миасский Алексий 5 мая поздравил жителей региона с Пасхой. Он призвал жителей поделиться вестью о воскресшем Господе с ближними и пожелал взаимопонимания и любви друг к другу.
«Христос Воскресе, дорогие братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым воскресеньем. Дорогие южноуральцы, в светлые пасхальные дни поделитесь вестью о воскресшем Господе с ближними. Будем постоянно благодарить его за все бесчисленные к нам благодеяния, и каждое доброе слово вернется к нам пасхальной радостью божественного отклика в сердце», — подчеркнул митрополит.
Священнослужитель пожелал челябинцам крепкого душевного и телесного здоровья, а также успехов во всех благих начинаниях. Он отметил, что Пасха является праздником жизни и надежды, даруя христианам веру и смысл жить. В 2024 году православные празднуют Светлую Пасху 5 мая. О том, как следует провести этот день подробно рассказывается в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!