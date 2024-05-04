Митрополит Алексий пожелал челябинцам крепкого здоровья, успехов и любви Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий 5 мая поздравил жителей региона с Пасхой. Он призвал жителей поделиться вестью о воскресшем Господе с ближними и пожелал взаимопонимания и любви друг к другу.

«Христос Воскресе, дорогие братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым воскресеньем. Дорогие южноуральцы, в светлые пасхальные дни поделитесь вестью о воскресшем Господе с ближними. Будем постоянно благодарить его за все бесчисленные к нам благодеяния, и каждое доброе слово вернется к нам пасхальной радостью божественного отклика в сердце», — подчеркнул митрополит.

Священнослужитель пожелал челябинцам крепкого душевного и телесного здоровья, а также успехов во всех благих начинаниях. Он отметил, что Пасха является праздником жизни и надежды, даруя христианам веру и смысл жить. В 2024 году православные празднуют Светлую Пасху 5 мая. О том, как следует провести этот день подробно рассказывается в материале URA.RU.