04 мая 2024

Челябинский митрополит призвал разделить радость Пасхи с ближними. Видео

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Празднование Дня Победы. Челябинск, митрополит алексий
Митрополит Алексий пожелал челябинцам крепкого здоровья, успехов и любви Фото:

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий 5 мая поздравил жителей региона с Пасхой. Он призвал жителей поделиться вестью о воскресшем Господе с ближними и пожелал взаимопонимания и любви друг к другу.

«Христос Воскресе, дорогие братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым воскресеньем. Дорогие южноуральцы, в светлые пасхальные дни поделитесь вестью о воскресшем Господе с ближними. Будем постоянно благодарить его за все бесчисленные к нам благодеяния, и каждое доброе слово вернется к нам пасхальной радостью божественного отклика в сердце», — подчеркнул митрополит.

Священнослужитель пожелал челябинцам крепкого душевного и телесного здоровья, а также успехов во всех благих начинаниях. Он отметил, что Пасха является праздником жизни и надежды, даруя христианам веру и смысл жить. В 2024 году православные празднуют Светлую Пасху 5 мая. О том, как следует провести этот день подробно рассказывается в материале URA.RU.

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Митрополит Челябинский и Миасский Алексий 5 мая поздравил жителей региона с Пасхой. Он призвал жителей поделиться вестью о воскресшем Господе с ближними и пожелал взаимопонимания и любви друг к другу. «Христос Воскресе, дорогие братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым воскресеньем. Дорогие южноуральцы, в светлые пасхальные дни поделитесь вестью о воскресшем Господе с ближними. Будем постоянно благодарить его за все бесчисленные к нам благодеяния, и каждое доброе слово вернется к нам пасхальной радостью божественного отклика в сердце», — подчеркнул митрополит. Священнослужитель пожелал челябинцам крепкого душевного и телесного здоровья, а также успехов во всех благих начинаниях. Он отметил, что Пасха является праздником жизни и надежды, даруя христианам веру и смысл жить. В 2024 году православные празднуют Светлую Пасху 5 мая. О том, как следует провести этот день подробно рассказывается в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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