Инвестор курганского завода из ОАЭ усилил влияние

Инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов, владеющий «Курганхиммашем», усилил влияние на предприятии. Доля учредителя выросла почти на один миллион рублей. Информация об этом размещена в сервисе СБИС.
«Доля учредителя „Трекотэ Консалтинг Лимитед Диэмсиси“ в уставном капитале изменилась с 324,7 на 325,5 миллиона рублей. Инвестору из ОАЭ принадлежит 75% акций», — указано в информации о владельцах предприятия. Это почти на миллион рублей больше, чем в 2023 году.
Предприятие «Курганхиммаш» занимается проектированием и производством технологического оборудования для нефтегазовой отрасли. По данным за 2023 год, завод увеличил выручку с трех до семи млрд рублей. Также в четыре раза выросла прибыль — с 185,1 до 733,8 млн рублей. До прихода в состав учредителей арабского инвестора владельцем была компания из Кипра.
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Инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов, владеющий «Курганхиммашем», усилил влияние на предприятии. Доля учредителя выросла почти на один миллион рублей. Информация об этом размещена в сервисе СБИС. «Доля учредителя „Трекотэ Консалтинг Лимитед Диэмсиси“ в уставном капитале изменилась с 324,7 на 325,5 миллиона рублей. Инвестору из ОАЭ принадлежит 75% акций», — указано в информации о владельцах предприятия. Это почти на миллион рублей больше, чем в 2023 году. Предприятие «Курганхиммаш» занимается проектированием и производством технологического оборудования для нефтегазовой отрасли. По данным за 2023 год, завод увеличил выручку с трех до семи млрд рублей. Также в четыре раза выросла прибыль — с 185,1 до 733,8 млн рублей. До прихода в состав учредителей арабского инвестора владельцем была компания из Кипра.