05 мая 2024
04 мая 2024

Инвестор курганского завода из ОАЭ усилил влияние

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Арабский инвестор увеличил долю на заводе «Курганхиммаш» Фото:

Инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов, владеющий «Курганхиммашем», усилил влияние на предприятии. Доля учредителя выросла почти на один миллион рублей. Информация об этом размещена в сервисе СБИС.

«Доля учредителя „Трекотэ Консалтинг Лимитед Диэмсиси“ в уставном капитале изменилась с 324,7 на 325,5 миллиона рублей. Инвестору из ОАЭ принадлежит 75% акций», — указано в информации о владельцах предприятия. Это почти на миллион рублей больше, чем в 2023 году.

Предприятие «Курганхиммаш» занимается проектированием и производством технологического оборудования для нефтегазовой отрасли. По данным за 2023 год, завод увеличил выручку с трех до семи млрд рублей. Также в четыре раза выросла прибыль — с 185,1 до 733,8 млн рублей. До прихода в состав учредителей арабского инвестора владельцем была компания из Кипра.

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Инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов, владеющий «Курганхиммашем», усилил влияние на предприятии. Доля учредителя выросла почти на один миллион рублей. Информация об этом размещена в сервисе СБИС. «Доля учредителя „Трекотэ Консалтинг Лимитед Диэмсиси“ в уставном капитале изменилась с 324,7 на 325,5 миллиона рублей. Инвестору из ОАЭ принадлежит 75% акций», — указано в информации о владельцах предприятия. Это почти на миллион рублей больше, чем в 2023 году. Предприятие «Курганхиммаш» занимается проектированием и производством технологического оборудования для нефтегазовой отрасли. По данным за 2023 год, завод увеличил выручку с трех до семи млрд рублей. Также в четыре раза выросла прибыль — с 185,1 до 733,8 млн рублей. До прихода в состав учредителей арабского инвестора владельцем была компания из Кипра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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